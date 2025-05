L’Arte per l’Arte

Ieri per il Paese, ma non è azzardato allargare il campo aggiungendo anche il resto dell’ Occidente, è stata una giornata diversa dalle altre e non poco. È evidente che non c’è stato un marcato colpo di spugna che abbia rimosso, anche solo in parte, le cause del disagio, per usare un eufemismo, che continuano a stringere la UE come una camicia di forza. Se non bastassero quei triboli a far tenere alta l’attenzione nel

Vecchio Continente, e non solo di esso, si stanno rizelando i vecchi malumori interni alla Casa Comune che assillavano le diverse realtà geopolitiche. Sono più o meno le stesse che scalciavano già prima della pandemia e delle guerre. I segnali che mandavano al mondo erano da intendere incontrovertibilmente forieri di resa degli Apprendisti Stregoni. Tutto ciò nonostante stessero tentando, inutilmente, di imporre a quella stessa arena una drastica svolta a U. Ieri a Roma, a Palazzo Koch, storica sede della Banca d’ Italia, il Governatore Fabio Panetta ha letto le Considerazioni Finali, il documento annuale elaborato dall’Ufficio Studi di quella Banca. Nel salone, a leggere quel documento in doveroso silenzio insieme al Padrone di Casa, c’era la creme de la creme dell’ Economia e della Finanza italiane.Saltando a piè pari l’analisi della comunicazione letta da Panetta, può essere interessante effettuare una carrellata completa sullo spirito dell’intera relazione. La prima parte di quello studio fa intendere che l’ animo che ha portato per mano i suoi autori con Panetta in testa durante la sua elaborazione, è stato quanto mai di larga manica. Chi ha diretto il coro ha avuto la capacità di dare un taglio a quell’ensemble di tipo nettamente economico-politico, pur avendo fatto un’ ineccepibile rielaborazione dei dati contabili. Insieme al suo proporsi in qualità di Tecnico, come generalmente accade quando viene tirata in ballo la sua professionalità, ha dato prova di grande padronanza della Macroeconomia, estesa alla considerazione dell’andamento mondiale, quindi completo, dell’ attività economica. Con una dose seppur minima di positività, quel Banchiere Centrale ha evidenziato in premessa che le guerre in corso porteranno pesanti disagi ancora per diversi anni alla popolazione mondiale, che già da qualche anno è fortemente fiaccata dalle guerre, anche senza essere coinvolte in maniera diretta. È stata una relazione, quella letta dal Padrone di Casa, definibile di Indirizzo politico, con l’augurio che ne facciano buon uso i Governi interessati, in particolar modo quello nazionale. L’Istituto oggetto di queste righe al momento sta dimostrando che attualmente può essere considerato quello che un tempo interpretava soprattutto la parte del buon consigliere del Governo, fin quando l’ambizione non lo tentò perché il suo operato assumesse caratteristiche politiche. Dal suo insediamento il Governatore Panetta sta dimostrando di appartenere alla categoria originale, confortato dall’apprezzamento incondizionato della maggioranza e dell’opposizione: viene considerato da entrambe un vero sole intorno a cui girare, evitando di farlo scoraggiare adottando comportamenti non del caso. In tal modo non potrà essere qualificato, nè tantomeno considerato l’Uomo della Provvidenza. Al contrario sará ritenuQuello giusto al momento giusto.

Avanti con brio e con fiducia, che il Mondo e con esso il Paese ce la possono fare. Solo per amore dell’…Arte, può essere di una qualche utilitá aggiungere alcune considerazioni sull’Arte richiamata in apertura, dalla gente dei campi viene completata con l’aggiunta di “e le pecore al lupo”, È noto che quel cugino antitetico del cane soffra di tanti tick che non lo fanno essere un compagno di viaggio gradito.