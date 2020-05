L’artista Alessandro Ciambrone dona un murales di San Gennaro al Pascale

San Gennaro per la ricerca in dono al Pascale: un San Gennaro a cui viene chiesto il grande miracolo di guidare la mano e la mente dei medici del più grande polo oncologico del Mezzogiorno. Il murales con il santo patrono della città di Napoli e della Campania campeggia su una parete della nuova sala d’attesa dell’Istituto dei tumori del rione Alto, realizzato da Alessandro Ciambrone, architetto di Castelvolturno (Caserta) che ha scoperto cinque anni fa la pittura e da allora realizza quadri e murales spesso per beneficenza. Il santo guarda la piazza simbolo di Napoli, piazza Plebiscito e il mare. Rosso è il colore dominante del dipinto. Come rosso è il sangue di San Gennaro a cui da secoli si affidano i napoletani. Dal direttore generale del Pascale, Attilio Bianchi, il ringraziamento all’artista: “Grazie Alessandro, grazie per la sensibilità, grazie per l’idea, grazie per aver dedicato un sabato intero a noi. Grazie a te e a tutti quelli che ci aiutano, in questi tempi nebulosi, a cercare la luce”.