L’artista Donatella Landi con i suoi studenti a Napoli: in visita al Madre e alla galleria Lia Rumma

di Maria Carla Tartarone

Donatella Landi, docente all’Accademia di Belle Arti di Roma, possiede una approfondita esperienza in un campo particolare, il “Digital Video”, che le ha consentito di organizzare un corso in cui insegna ad analizzare gli elementi del vedere in movimento, senza narrazioni, nel video d’artista, in cui sono evidenti la dimensione spazio-tempo, il suono, la presa diretta, il montaggio come elemento compositivo e l’editing finale.

La produzione artistica della professoressa Landi, con suono, video, film, disegno e fotografia, va avanti sin dagli inizi degli anni Novanta. Ha lavorato ed esposto le sue opere in diversi Musei del mondo: in Francia, a Parigi (dove tra il 2000 ed il 2001 ha lavorato alla realizzazione di “Plan de Paris”, la mappa sonora della metropolitana), in Spagna, a Madrid, ed in Germania, ad Amburgo, a Weimar e a Berlino, esponendo sempre i suoi video con successo, come “Le Déjeuner sur l’herbe”, un film presentato nel 2009 al Museo Goch, in una personale a lei dedicata, che vide la partecipazione di alcuni abitanti della zona.

Da Roma, dalla sua Accademia di Belle Arti, è giunta in questi giorni a Napoli con un suo prezioso gruppo di studenti per visitare il Museo d’Arte Contemporanea Donnaregina (Museo Madre), dove sono in mostra, fino al prossimo 8 maggio, alcune opere di Jimmie Durham (“Jimmie Durham: humanity is not a completed project”, a cura di Kathryn Weire), e lo Studio della nota Lia Rumma in uno dei siti più amati della Città.

Il suo corso in Accademia è rivolto alla sperimentazione ed alla ricerca, tracciando le linee fondamentali dell’evoluzione dei video contemporanei. Per gli allievi dell’Accademia romana, la visita a Napoli ha costituito un momento di importante arricchimento culturale.