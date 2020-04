Lascaux 3.0 al Mann, una mostra da non perdere

Le Grotte di Lascaux sono arrivate a Napoli, in un momento di confine tra due ere, o meglio tra due fasi, e se nella 2 si tornerà ad un minimo di aperture occorre augurarsi che mostre come questa al Mann siano ampiamente fruite e godute : una mostra immersiva che si annunciava estremamente suggestiva, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli doveva ospitare, sino al prossimo 31 maggio, la mostra Lascaux 3.0. Presentata in un’affollata conferenza stampa cui hanno partecipato il direttore del MANN Paolo Giulierini, il Console Generale di Francia a Napoli Laurent Burin des Roziers, l’assessora alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli Eleonora De Majo, il direttore di Firenze Archeolfilm Dario Di Blas, i funzionari archeologi del MANN e responsabili scientifici della collezione Preistoria e Protostoria del Museo Floriana Miele e Giovanni Vastano, il responsabile dell’allestimento mostra per la società pubblica Lascaux. L’esposizione internazionale Olivier Rétout e la Regional Manager Region Sud/UniCredit Annalisa Areni, la mostra è l’evoluzione di un progetto più ampio che veicola in tutto il mondo i principali ambienti della Grotta di Lascaux e presenta al pubblico i calchi degli utensili dell’Uomo di Cro-Magnon e gli apparati didattici sulla vita di quelle comunità presistoriche. Lascaux 3.0 arriva al MANN in anteprima assoluta per l’Italia (è stata già presentata, invece, in Germania, Francia e Belgio) e trasforma la Sala del Cielo Stellato e quelle attigue in uno spaccato dell’immaginario rituale (probabilmente la Grotta era adibita a culti e riti iniziatici) di un tempo compreso tra 20mila e 17mila anni fa.

La Grotta di Lascaux si trova a Montignac, un piccolo centro nella Regione francese della Nuova Aquitania. Viene scoperta per caso l’8 settembre del 1940 da un giovane del luogo, Marcel Ravidat, grazie al suo cane Robot che, infilandosi in una buca del terreno, ne causa una frana. Convinto di essere di fronte ad un sotterraneo segreto del Castello di Montignac, vi torna con tre amici (Jacques Marsal, Georges Agnel e Simon Coencas) portando alla luce un antichissimo capolavoro dell’arte rupestre. Il patrimonio visivo della grotta è stato documentato grazie all’impegno di un insegnante di Montignac, Léon Laval, e del locale esperto di Preistoria, l’abate Henri Breuil, che durante il conflitto mondiale si attiva, insieme alla comunità locale, per difenderlo da attacchi militari. Ben presto, la presenza dei visitatori determina dei problemi piuttosto seri di conservazione, quindi nel 1963 la Grotta viene chiusa al pubblico. Dopo circa dieci anni, nel 1973, parte il cantiere per Lascaux II, ovvero una riproduzione della Grotta in una cava abbandonata a 350 metri dal monumento preistorico, che viene aperta ai visitatori nel 1983. All’inizio degli anni Duemila, inoltre, viene messo a punto il “velo di pietra”, ossia una grande (e sottilissima) parete artificiale che permette di riprodurre, in modo fedele all’originale, non soltanto porzioni significative delle pitture della Grotta, ma anche la stessa consistenza e l’effetto visivo della pietra. L’esposizione internazionale 3.0 nasce con l’intento di coniugare scienza, tecnologia, didattica ed arte. La Grotta, levigata da fiumi sotterranei e priva di stalattiti e stalagmiti era, per i suoi abitanti, una vera a propria tabula rasa da decorare. Inoltre vi sono stati ritrovati diversi utensili, che hanno permesso di approfondire alcuni aspetti della vita ai tempi dell’Uomo di Cro-Magnon. Al MANN gli ambienti della Grotta sono in gran parte presentati grazie ad un suggestivo tunnel di accesso che cerca di restituire lo stupore dei quattro amici che la scoprirono e la sensazione di passeggiare tra le pitture rupestri. Mentre le postazioni interattive lungo il percorso permettono di ampliare le proprie conoscenze sull’arte primitiva e sulla vita dei Cro-Magnon. Il ricco bestiario della Grotta comprende un “unicorno”, tori, cervi, cavalli, la celebre Mucca Rossa con la Testa Nera e la Mucca Nera, la Mucca con il corno che cade, il Grande Toro Nero, che si contrappone al colore rosso delle vacche ed un’unica figura umana, rappresentata nel cosiddetto Pozzo, circondata da quattro animali. Nel percorso di mostra è compreso uno spazio di approfondimento ad hoc dedicato al mestiere dell’archeologo, che segue le ricerche degli studiosi che, dal 1940, si sono occupati di Lascaux. Inoltre l’artista Elizabeth Daynes, specializzata nella rappresentazione dei volti degli uomini primitivi, ha realizzato per Lascaux 3.0 alcune ricostruzioni dei Cro-Magnon ed i Servizi Educativi, Ricerca e Promozione del MANN organizzeranno (tra febbraio e maggio) quattro laboratori rivolti a bambini e ragazzi dagli 8 ai 14 anni, in collaborazione con la Scuola Italiana di Comix e l’Accademia di Belle Arti intitolati Nella Grotta di Lascaux. Laboratorio di decorazione murale, volti alla riproduzione delle pitture rupestri utilizzando strumenti e materiali rudimentali, ricreando un ambiente simile a quello in cui hanno agito i nostri antenati durante la loro realizzazione.