L’ascensore dell’hotel si blocca nella notte e sull’isola mancano i pompieri. A Procida i carabinieri salvano 7 turisti

Singolare avventura per un gruppo di turisti a Procida, capitale italiana della cultura questo anno. Una comitiva, dopo aver passato una bella serata sull’isola decide di rientrare in albergo a tarda notte. Sono in 7 e una volta entrati in hotel prendono l’ascensore. L’impianto di sollevamento pero’ si blocca. I vigili del fuoco sono sull’isola fino alle 20 e il personale della manutenzione non si trova. Alla proprietaria dell’albergo non resta che chiamare i carabinieri. I militari dell’Arma intervengono insieme al personale della protezione civile locale, raggiungono il cavedio dell’ascensore e aprono la botola facendo uscire i turismi. I carabinieri stanno accertando le cause del guasto