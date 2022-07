Sospesa la genitorialità a una coppia per avere lasciato la loro figlia di appena 2 mesi in auto, al caldo e con i finestrini chiusi mentre erano impegnati in una discussione. E’ accaduto a Borgo Montello, in provincia di Latina. La bimba, dopo qualche giorno di osservazione in ospedale, sarà affidata ad un istituto.