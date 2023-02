L’Asia consumerà il 50% dell’elettricità mondiale nel 2025

(Adnkronos) – L’Asia utilizzerà per la prima volta la metà dell’elettricità mondiale nel 2025. E’ quanto emerge da alcune dichiarazioni dell’Agenzia Internazionale dell’Energia. Gran parte dell’utilizzo di elettricità in Asia avverrà da parte della Cina, una nazione di 1,4 miliardi di persone che entro il 2025 consumerà più elettricità dell’Unione Europea, degli Stati Uniti e dell’India messi insieme. Per contro, l’Africa, che ospita quasi un quinto degli abitanti del mondo, rappresenterà solo il 3% del consumo globale di elettricità nel 2025.