L’asino e le sue varianti, anche se fuori della razza

In questi utimi giorni sta attirando in modo particolare l’attenzione di quanti, con fare divertito ma non superficiale, il trattamento che sta ricevendo, da italiani residenti e non, un determinato tipo di equino. È l’asino, nel Sud del paese e nelle isole detto ciuccio. La definizione tecnica di quel quadrupede è solitamente usata per qualificare persone di scarso comprendonio. L’ asino, detto Ciuccio nel Sud Italia e nelle isole, è da sempre legato alla bandiera delle squadra di calcio del capoluogo campano, il Club Napoli Calcio. Talvolta viene rappresentato di colore azzurro, il colore distintivo della bandiera e di tutto quanto fa riferimento a quella squadra. La sua aria è furbetta, attualmente anche allegra per il quarto scudetto vinto da quella società calcistica. Non è la sola tipologia di quella specie a distinguerli dagli altri equini. Diverse varianti sul tema, ancora più caratterizzate da un deficit mentale di una certa importanza, si riscontrano tra gli esseri umani e, meraviglia ma nemmeno tanta, finanche tra molti di essi che decidono le sorti dell’ umanità. In campagna è radicata la convinzione che quegli animali ogni notte sognino almeno 13 modi di colpire con forti calci chi è loro vicino. Quindi il massimo della negatività fatta equino, più che temibile in quanto è istinto fortemente negativo calato in un essere vivente, seppure non umano. Proprio in quest’ultima precisazione si nasconde la chiave di lettura di quanto riportato qui di seguito. Ebbene, buona parte dei capi di stato e di quanti dovrebbero avere a cuore le sorti delle popolazioni che in teoria dovrebbero far riferimento a essi, non capiscono, o fanno finta di non capire, quali siano i desiderata di quanti sono sotto la loro giurisdizioni. Nei gironi infernali dove non riescono a spingere i cittadini con la forza delle leggi, di massima osservate e rispettate, fanno in modo che gli stessi cittadini debbano soccombere per mano propria. In particolare, si sta ritornando e buona parte del percorso è stata fatta, a quanto solitamente accade in coincidenza di cambiamenti sociali particolarmente agitati, si legga sommosse. Il non poter far fronte da parte della popolazione, compresa la classe media, ai bisogni primari, è uno dei tanti risultati di quel comportamento. Contemporaneamente stanno arrivando a non potersi nemmeno alimentare adeguatamente. Quanto appena evidenziato non accade solo nei teatri di guerra, ma anche in molti paesi occidentali, per ora in misura ridotta. Tra essi è doveroso, seppur doloroso, inserire anche l’Italia. Perché il paragone dei capipopolo con gli asini, con tutte le valenze negative che tale termine porta con se ? Soprattutto per la loro testardaggine e la scarsa attitudine a ricevere le istanze che pervengono a essi dal basso.In tal modo innescano il dubbio se adottino quel comportamento perchè non sono in grado di andare oltre realmente o lo facciano, prendendo in prestito dai ciucci il loro modo di regolarsi.Possibile che problemi che aspettano da anni la soluzione, molto spesso solo da rifinire, restino nello statu quo, e di tal fatta non solo sono improduttive, quanto divorano soldi necessari a evitare il loro deterioramento ? Si potrebbe procedere così a oltranza, ma sarebbe inutile, in quanto sono già in tanti, soprattutto del mondo dell’ informazione, a dire la loro sui vari argomenti inerenti questo stato delle cose. Una triste e amara conclusione si può trarre ancora una volta dalla vulgata dei campi:”chi lava la testa all’asino, perde tempo, acqua e sapone”. Ricchi premi in palio per chi riesce a dimostrare che non c’è corrispondenza tra l’ultima descrizione rurale e quanto accade nei luoghi dove vengono prese le più improbabili decisioni per le sorti degli italiani. La definizione “malgoverno”, che entrò in uso poco dopo l’inizio dell’era repubblicana, non è stata mai ricusata perchè non veritiera. Avanti così, ma fino a quando?