L’assemblea dei soci approva il bilancio 2020: Segnali positivi nonostante la pandemia

L’Assemblea dei soci di Interporto Campano Spa ha approvato il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, con un utile di poco superiore a 1,1 milioni di euro e un patrimonio netto di oltre 62 milioni. Inoltre, a seguito dei rimborsi effettuati secondo le previsioni dell’Accordo di ristrutturazione, il debito finanziario della società è sceso di altri 9 milioni di euro. Nonostante la pandemia, nel 2020, le principali società controllate di Interporto Campano Spa hanno registrato segnali positivi. TIN – Terminal Intermodale Nola ha incrementato le sue attività – in termini di UTI movimentate – del 5,2%, mentre Interporto Servizi Cargo ha effettuato un totale di 2.664 treni, producendo circa 1.684.587 km, pari al 18% in più rispetto all’anno 2019. L’Assemblea dei soci ha, poi, riportato a 11 il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, integrandolo con Raffaele Cacace e ha riconfermato per il prossimo triennio tutti i consiglieri uscenti (Gennaro Abiosi, Luigi Ambrosio, Pietro Garibaldo Boiardi, Riccardo Calcagni, Aldo Campagnola, Alfredo Gaetani, Luca Lo Giudice, Francesco Mele, Salvatore Maddalena e Claudio Ricci) e quale presidente Alfredo Gaetani. Nel successivo CdA, svoltosi a conclusione dell’Assemblea, i Consiglieri hanno riconfermato Claudio Ricci Amministratore Delegato di Interporto Campano Spa con i più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria. Nel corso del 2020, Interporto Campano S.p.A. ha anche svolto diverse attività per l’ammodernamento dell’hub logistico nolano. Le infrastrutture realizzate sono state poi integrate nell’ambito di un rinnovato e più ampio progetto denominato S.C.A.I. – “Sicurezza, Controllo e Automazione dell’Interporto di Nola” finalizzato ad assicurare livelli massimi di sicurezza e servizi in linea con i trend della Smart Logistics.