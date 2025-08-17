L’asset intimo

di Annamaria Spina

Un giorno mio padre mi diede una banconota piegata in quattro … con un gesto quasi inosservato, senza un motivo, senza dire niente. Aveva la forma di un gesto d’amore, non un pagamento, non un regalo, non un rimborso, non per un qualcosa che avevo appena fatto … un gesto nato da una “premura”, troppo “umano” per dargli una “definizione economica”. Era denaro sì ma il suo valore rimaneva tra noi, era … un “asset economico intimo”.

Cosa significa per l’economia un gesto così? Esiste un’area economica fatta di relazioni che non hanno un prezzo facilmente quanticabile ed in cui il denaro non è più strumento, né capitale, né potere?

L’economia non è solo impresa, mercato, politica fiscale, inizia nelle case, tra le madri e i figli, tra i fratelli, tra amanti. Le prime esperienze economiche sono emotive, irregolari, non contrattuali. È qui che nasce “l’economia dell’intimità”: un sistema di scambi, debiti e doni non contabilizzati che creano un profondo valore economico carico di intenzioni, aspettative, legami che non hanno un prezzo ma generano obbligazioni implicite che, spesso, durano tutta la vita e … anche oltre.

Pensiamo al momento dell’eredità, in cui non riceviamo solo denaro o una casa piena di oggetti ma anche ricordi, colpe, missioni. Spesso il valore simbolico supera quello reale. L’eredità è un atto economico e intimo insieme, carico di promesse, spesso lasciate in sospeso, “ti devo una cena”, “ti sono riconoscente perchè mi hai salvato la vita”, “ti ho aspettato anni …”. Gli affetti si fondano su conti invisibili … non si saldano mai del tutto e orientano le scelte, anche economiche (traslochi, spese, carriere rinunciate).

L’ “economia intima” finisce così per determinare milioni di scelte: dove si vive, cosa si compra, per chi si lavora, cosa si rinuncia ad essere. È una microeconomia, fatta di cura, fiducia, delicatezza e anche piccoli risentimenti che, in modo invisibile, finisce per incidere profondamente anche sul PIL.

Non è solo nelle famiglie, nelle stanze private, nei gesti taciuti che si manifesta l’economia dell’intimità. Anche il mondo macroeconomico, quello delle istituzioni, delle crisi, delle strategie geopolitiche è attraversato da dinamiche che toccano la sfera più personale e affettiva dell’essere umano. Chi controlla le risorse comunitarie, come la cura, la coesione familiare, la trasmissione del sapere affettivo, ha un potere reale, anche se raramente misurato nei conti nazionali … è un potere che plasma i mercati del lavoro, le migrazioni, i consumi, la crescita.

Secondo l’ILO (International Labour Organization), il lavoro di “cura” non retribuito, svolto in modo schiacciante da donne, ammonta globalmente a oltre 16 miliardi di ore al giorno. Se fosse remunerato al salario minimo, produrrebbe valore per 11 trilioni di dollari l’anno. È un valore che non rientra ufficialmente nei conti del PIL ma è essenziale … senza quel “lavoro invisibile” nessuna economia formale potrebbe funzionare.

L’ economia dell’intimità tiene in piedi l’altra economia. La madre che accudisce, il figlio che si prende cura del genitore anziano, il partner che sospende la carriera per seguire l’altro: non sono gesti individuali ma forze sistemiche.

Ogni anno, i lavoratori migranti inviano più di 800 miliardi di dollari alle loro famiglie nei Paesi d’origine. Le rimesse superano di gran lunga l’aiuto pubblico allo sviluppo e in molti Stati, costituiscono la principale fonte di valuta estera. Ma una rimessa non è solo un flusso di denaro, è un “gesto intimo, riservato”: un padre che manda soldi alla figlia che non vede, un fratello che sostiene la casa dei genitori lontani, è un filo emotivo che unisce geografie. Economicamente parlando, è una transazione affettiva globalizzata.

La Banca Mondiale la registra come “inflow” ma nessun algoritmo sa calcolare il “peso dell’assenza” che quel denaro cerca di colmare.

Esiste una stretta correlazione tra quella che abbiamo chiamato “economia dell’intimità” e “macroeconomia”. Così come questi asset incidono su aspetti globali dell’economia, reciprocamente, ogni shock macroeconomico ha un impatto importante sulle relazioni intime, personali.

Durante la crisi del 2008, studi americani ed europei hanno rilevato un’impennata nei divorzi, un crollo delle nascite, un aumento delle “convivenze forzate” per motivi economici. Nella pandemia di Covid-19, l’improvvisa compresenza domestica ha rivelato il costo nascosto della fragilità affettiva. Il denaro che non c’era più ha fatto esplodere dinamiche taciute. La crisi rompe le economie ma prima ancora, rompe gli equilibri relazionali.

Le famiglie non falliscono come le banche ma si sfaldano…le ferite sono meno visibili ma altrettanto profonde.

Un altro aspetto importante di questo tipo di economia, che dobbiamo analizzare, è che, nonostante l’ “intangibilità” dell’ “asset intimo”, piattaforme come Airbnb, Etsy, Patreon, Substack ed altri, stanno cercando di “monetizzare” forme di vicinanza: ospitalità domestica, artigianato fatto a mano, contenuti personali, relazioni dirette tra creatore e pubblico. Non si tratta solo di nuove tecnologie ma di una “monetizzazione crescente dell’intimità”.

Le storie vendono, la fiducia si capitalizza, la vulnerabilità diventa asset, chi è capace di costruire relazioni autentiche online, genera valore. Ma qui emerge il pericolo: l’asset intimo rischia di essere estratto, come si estrae il litio. La “cura” viene impacchettata, la “relazione” trasformata in funnel, la “vita interiore” in abbonamento mensile.

Questo tipo di “economia intima”, che da un lato può diventare anche una trappola, se smette di essere spontanea e diventa progettata, dall’altro ci pone una domanda scomoda, ma necessaria: “l’economia è pronta a riconoscere che l’intimità è una risorsa strategica”?

Finché le politiche economiche considerano produttivo solo ciò che è monetizzato, l’asset intimo resta fuori dai bilanci … ma se vogliamo un’economia più giusta, più resiliente, più umana, dobbiamo imparare a “contare l’invisibile”: il tempo donato, l’amore mantenuto, la cura senza ritorno, la fiducia, il gesto che unisce. Non si tratta di trasformare l’intimità in reddito bensì di dare peso economico a ciò che, di fatto, orienta l’economia.

L’asset intimo non è una merce ma una forma di ricchezza relazionale e merita la nostra attenzione: non produce profitto ma tiene in vita il profitto stesso, non moltiplica il capitale ma moltiplica la fiducia. Ed è proprio la fiducia la valuta segreta di ogni sistema economico: invisibile, non negoziabile ma essenziale. Senza fiducia non c’è scambio, non c’è rischio, né investimento…non c’è futuro.

L’economia dell’intimità vive ai margini del bilanci ufficiali ma è la radice di ogni contratto, di ogni stretta di mano, di ogni debito onorato e ogni promessa mantenuta … è ciò che rende umana l’economia e credibile la crescita. È fatta di cene preparate per amore, di lettere mai spedite, di silenzi che valgono più di mille parole, una microeconomia fatta di dettagli: gesti, attenzioni, cure che non si possono monetizzare ma senza i quali la moneta stessa perderebbe significato.

Dovremmo cominciare ad onorare ciò che “non si misura”, ad esempio, la gentilezza che salva un contratto, la parola data e mantenuta, il dono non richiesto, perché quello che tiene in piedi il “grande teatro del denaro” è, paradossalmente, ciò che di economico non ha nulla: l’ “asset intimo”, quell’anticapitalismo naturale che custodiamo nei nostri affetti più veri o nei gesti fatti in modo spontaneo.

Come in un cerchio che si chiude, tutto questo ragionamento mi porta a ripensare al valore dei gesti, come quello con cui mia nonna mi porgeva il caffè la mattina, o a mio nonno, che non parlava mai di fiducia, ma la praticava con una stretta di mano. Si tratta forse di un’economia antica, eppure più solida di qualunque banca.

Tutto questo l’ho imparato da chi mi ha amato senza chiedere nulla in cambio, nessun rendimento, solo presenza, cura e infinito amore.