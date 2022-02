L’Associazione barman protagonista di HoReCoast con due eventi: a Paestum campioni di cocktail in gara

Anche nell’edizione 2022 di HoReCoast, l’ottava, che si svolgerà all’Hotel Ariston di Paestum dal 16 al 18 marzo, e l’Aibes Campania (l’Associazione Italiana Barman e Sostenitori) presieduta da Luigi Gargiulo, sarà protagonista con due importanti appuntamenti: il 45° Concorso regionale Aibes Campania e la Finalissima nazionale della X edizione di “Barmen in Passerella”.

Il concorso regionale dell’Aibes è in programma dalle ore 10 alle 17,30 di mercoledì 16 marzo nella Sala Mixology del Centro Congressi dell’Hotel Ariston. Barmen, capibarmen e aspiranti barmen della Campania sono chiamati a sfidarsi nella preparazione d’intriganti cocktail. Dopo il grande successo dell’edizione 2019, organizzata nell’ambito di HoReCoast al Pietra di Luna Hotel di Maiori, sulla Costiera amalfitana,e che vide trionfare Tonino Coppola, il Concorso regionale dell’Aibes torna a tenere banco durante la fiera evento dedicata a professionisti e operatori del mondo Ho.Re.Ca. “Siamo soddisfatti di rinnovare la nostra partecipazione ad HoReCoast e di organizzare anche la 45esima edizione del Concorso regionale Aibes nell’ambito di questa importante fiera evento, che di anno in anno cresce di consensi e di partecipazione – afferma Luigi Gargiulo, Fiduciario Aibes Campania –. E un sentito ringraziamento per la collaborazione e l’ospitalità riservateci va alle aziende Lamberti Food, De Luca Attrezzature per la ristorazione e Mtn Company”.

Grazie all’impegno del fiduciario Aibes Campania Luigi Gargiulo, la fiera evento per operatori e professionisti del mondo Ho.Re.Ca. si arricchirà poi di un altro importantissimo evento: la finalissima nazionale della X edizione di “Barmen in Passerella”, in calendario giovedì 17 marzo dalle ore 10 alle ore 16 sempre nella Sala Mixology del Centro Congressi dell’Ariston. Sarà una vera festa, con barmen di tutta Italia che si cimenteranno nella realizzazione di cocktail inediti, creati da loro per l’occasione.