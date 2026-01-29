L’associazione dei B&B contro l’aumento della tassa di soggiorno: Così Napoli perderà turisti

“Siamo contrari all’aumento della tassa di soggiorno di 1 euro per tutte le categorie, sebbene sia una facoltà dei Comuni in base alla Legge di Bilancio: Napoli non è Firenze né Venezia, il target maggiore è di fascia medio bassa, che subisce conseguenze sui flussi in base alla congiuntura economica, temiamo che per il 2026 ci sia un importante calo nei flussi turistici e l’aumento ci allineerebbe ad altre città turistiche, Napoli così perderebbe la sua ”specificità”, che ha richiamato il turismo interno e straniero che ci ha scelto, anche grazie ai voli low cost”. Lo spiega all’Adnkronos Agostino Ingenito, presidente dell’Abbac (Associazione Bed & Breakfast Affittacamere Case Vacanza), a proposito dell’ipotesi dell’amministrazione comunale di aumentare la tassa di soggiorno. Il Comune ci ha convocato per una riunione tavolo permanente che non si riuniva da due anni, nell’oggetto della riunione non c’era l’ipotesi dell’incremento della tassa soggiorno, ricordo che il Comune ha cambiato già la tariffa – da 3 euro a 4,5 euro a persona al giorno per le strutture extralberghiere e 5 euro per le locazioni brevi, che equipara entrambe alle strutture a quattro stelle, poi vogliamo un rendiconto di come siano state spese le entrate dalla tassa di soggiorno, circa 23 milioni annunciati dall’amministrazione nel Bilancio”, continua Ingenito, che rilancia anche sul tema delle strutture abusive: “l’amministrazione annunciava due anni fa il lancio di un software per identificare e stanare gli esercizi abusivi che si proponevano online, ancora oggi non sappiamo dove sia questo software e non è in uso alla polizia locale. Nel frattempo, i regolari hanno avuto un aumento spropositato della Tari”.