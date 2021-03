L’asta Stars 4 Children raccoglie oltre 60.000 euro

La grande generosità del pubblico ed il pregio gastronomico dei 60 lotti in vendita firmati da 35 chef stellati, hanno contribuito al successo dell’asta “Stars 4 Children”, organizzata da Michelin e 6enough. A dirlo sono innanzitutto i numeri dell’evento di raccolta fondi a supporto di Save the Children – Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare la vita dei bambini e garantire loro un futuro – che ha superato i 60.000 euro al termine di 8 ore di diretta, che verranno destinati al programma “Riscriviamo il Futuro”, creato per garantire opportunità educative adeguate a tantissimi bambini in Italia. Tra risate, ricette e rilanci, l’asta Stars 4 Children condotta da Gaia de Laurentis, Pierluigi Pardo e dalla coppia Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo, supportati lungo tutte le 8 ore da Andy Luotto e Marcello Leoni in diretta dal quartier generale della 6enough – la Suggestiva galleria SPACE di Modernariato e Vintage a Roma – ha messo in luce l’importanza dello spirito solidale nei momenti difficili, l’intramontabile passione nazionale verso la buona cucina ed il richiamo mediatico dei suoi protagonisti, tanto che il percorso culinario per due persone alla corte di Antonino Cannavacciuolo presso il ristorante Villa Crespi, è stato battuto per 4900 euro.

L’asta Stars 4 Children, dove i 60 lotti assegnati hanno ricevuto più di 1200 offerte, ha inoltre registrato un grande interesse per alcuni cimeli più unici che rari battuti nel finale. La statua dell’Omino Michelin in ceramica, firmata da tutti e 35 gli chef segnalati dalla Guida Michelin 2021 che hanno partecipato all’iniziativa, è stata assegnata a ben 3200 euro e la kermesse si è poi conclusa con la stessa somma offerta per l’esclusiva giacca da chef autografata dagli 11 chef tristellati italiani. Questi ultimi due oggetti, insieme alle proposte tra pranzi e cene per due persone in alcuni dei più celebrati ristoranti d’Italia, coadiuvate dalle varie esperienze al fianco dei maestri di cucina chiamati a raccolta dall’iniziativa solidale, hanno permesso di raggiungere un incasso oltre le aspettative.

La somma raccolta sarà interamente devoluta al programma “Riscriviamo il Futuro”, di Save the Children. Da un anno ormai, l’emergenza Covid-19 sta mettendo a rischio famiglie già in difficoltà, che si trovano a dover affrontare una situazione ancora più drammatica a causa della pandemia. A pagarne il prezzo più alto sono proprio i bambini. Oggi, in Italia, più di 1 milione loro, infatti, vive in povertà assoluta, senza avere cioè lo stretto necessario per condurre una vita dignitosa. Ma le difficoltà economiche non sono l’unica conseguenza della crisi causata dal Covid-19. I bambini hanno dovuto e devono tuttora affrontare la didattica a distanza e la sospensione delle attività extrascolastiche, fondamentali per la costruzione della propria personalità ed il proprio futuro.

“Siamo felici di aver preso parte a questa iniziativa e dell’importantissimo risultato ottenuto, per il quale un ringraziamento va rivolto a Luigi Bitonto, fondatore della 6enough, che ha ideato e coordinato questa raccolta fondi, e a tutti gli Chef che, nonostante il periodo non facile, hanno risposto positivamente alla nostra chiamata. Oltre che un riferimento nel settore della ristorazione, Michelin è da diversi anni impegnata in numerose iniziative rivolte ai giovani studenti, per parlare e sensibilizzare in merito a temi quali sicurezza, sostenibilità e rispetto dell’ambiente. Motivi che ci hanno portato ad abbracciare immediatamente questo progetto, che contribuirà concretamente al futuro di molte famiglie italiane” dichiara Marco Do, Direttore Comunicazione Michelin Italia.

“Essere stati i beneficiari di questa asta ci rende particolarmente orgogliosi. Un evento che ha visto una partecipazione così sentita soprattutto da parte degli chef che hanno messo in campo, seppur in un momento difficile per loro, tutta la loro professionalità e tutto il loro entusiasmo riuscendo ad arrivare ad un risultato così importante. “Riscriviamo il Futuro” ha un obiettivo ambizioso in una situazione come quella della crisi covid-19, riscrivere il futuro dei bambini che continuano a pagare un prezzo altissimo in questa pandemia. Per noi l’aiuto dell’asta è estremamente prezioso e per questo volevo ringraziare Michelin e gli organizzatori e tutti gli chef, per aver promosso un evento così importante e così bello” dice Daniela Fatarella, Direttrice Save the Children Italia

(ITALPRESS).