L’astronauta Samantha Cristoforetti incontra i bambini di Forcella: evento promosso dal Cielo Itinerante

Oltre 200 bambini napoletani hanno avuto la possibilità di incontrare oggi l’astronauta Samantha Cristoforetti. L’incontro si è svolto al teatro Trianon, nel rione Forcella e si inserisce all’interno delle iniziative legate ai summer camp di “Operazione Cielo” organizzati da Il Cielo Itinerante, associazione no profit fondata nel 2021 con l’obiettivo di avvicinare allo studio delle materie STEM i bambini e le bambine che provengono da contesti di povertà educativa e di disagio sociale. Durante l’evento, che ha visto la presenza dell’assessora comunale Chiara Marciani, Cristoforetti ha raccontato alla platea di giovanissimi come è vivere sulla Stazione spaziale internazionale (ISS) e i bambini hanno avuto la possibilità di farle domande per chiedere curiosità legate allo spazio e alle stelle. “Operazione Cielo” è un progetto sviluppato in collaborazione con Fondazione Cdp, main partner di tutti i camp, e con il supporto di Fondazione Bracco, Fondazione Paolo Bulgari e iliad. L’iniziativa è stata patrocinata dal Comune di Napoli, con il riconoscimento di Esa- Agenzia Spaziale Europea e Asi – Agenzia Spaziale Italiana, INAF – Istituto Nazionale di Astrofisica e il Centro OaeItalia dell’Unione Astronomica Internazionale. “Grazie a Cielo Itinerante – spiega Manuela Marani, segretario generale de L’Altra Napoli – con cui collaboriamo ormai da diversi anni, abbiamo realizzato il sogno di portare Samantha Cristoforetti a Forcella per incontrare i nostri bambini e grazie anche alle associazioni con cui lavoriamo senza le quali tutto questo non sarebbe possibile; abbiamo accettato la scommessa di puntare ancora una volta sull’ impossibile: portate nuovi modelli matematici nei quartieri difficili della nostra città”. I camp di “Operazione Cielo” vedono anche la collaborazione di alcune importanti associazioni locali.