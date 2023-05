L’Asvis dà il via al prossimo Festival dello Sviluppo Sostenibile (7)

4 maggio 2023

”L’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (Asvis) dà il via alla campagna per il prossimo Festival dello Sviluppo Sostenibile che si terrà dall’8 al 24 maggio 2023

prossimo in tutta Italia”. È questo il messaggio chiave della campagna di comunicazione che accompagnerà l’edizione 2023 del Festival dello Sviluppo Sostenibile:

Ti invitiamo a spigolare, in lungo ed in largo, sul link, con il contenuto necessariamente aggiornato sulle modalità operative connesse con l’organizzazione e la fruizione, a tutto 04 05 2023, delle manifestazioni (qui).

Si apprendono le motivazioni che sono alla base della istituzione del Festival dello Sviluppo sostenibile, ora alla settima edizione. In particolare sono quelle di: “Promuovere e diffondere a tutti i livelli – nelle istituzioni, nelle scuole, nella società – la conoscenza dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni unite è proprio lo scopo del Festival promosso dall’ASviS, che si terrà dall’8 al 24 maggio in tutta Italia, online e nel mondo. L’iniziativa è resa possibile grazie al contributo e alla collaborazione dei sostenitori che hanno scelto di integrare la sostenibilità nelle loro attività”.

Gli oltre 400 eventi in programma saranno presentati nella conferenza stampa di oggi 4 maggio. Disponibili online anche i programmi e le modalità di partecipazione ai principali eventi organizzati dall’Asvis.

Comunicazione

Conferenza stampa Giovedì 4 maggio 2023

Rai Radio, Via Asiago 10, Roma

Giovedì 4 maggio sarà trasmessa alle 11.30, dalla sala A della sede Rai Radio di Via Asiago 10, in diretta streaming, la conferenza stampa del Festival dello Sviluppo Sostenibile.

Nel corso dell’incontro verranno presentate le iniziative e le novità che animeranno il ricco calendario della manifestazione, diffuse su tutto il Paese, nonché i principali eventi, suddivisi in cinque tappe, organizzati dall’ASviS e dai suoi oltre 300 Aderenti durante il Festival. Inoltre, verrà presentata la campagna di comunicazione istituzionale, realizzata in collaborazione con il Dipartimento Informazione editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che è al fianco dell’ASviS per la diffusione attraverso le reti Rai. Interverranno i presidenti dell’Alleanza Marcella Mallen e Pierluigi Stefanini, il direttore scientifico Enrico Giovannini, la presidente Rai Marinella Soldi e i rappresentanti dei partner del Festival.

Introduce e modera

Lorenzo Briani, Ufficio stampa Rai

11.30 – 11.45 La Rai e la diffusione della cultura della sostenibilità

Marinella Soldi, presidente Rai

11.45 – 12.15 Introduzione alla settima edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile

Marcella Mallen, presidente dell’ASviS

Pierluigi Stefanini, presidente dell’ASviS

Enrico Giovannini, direttore scientifico dell’ASviS

12.15 – 12.30 Domande da parte dei giornalisti

12.30 – 13.10 Interventi dei partner del Festival dello Sviluppo Sostenibile

Andrea Bianchi, responsabile pianificazione strategica e politiche industriali, Invitalia

Paola Bellotti, direttrice area sostenibilità e sviluppo, Coopfond

Emanuele Cardinale, sustainability manager, Inwit

Rossella Iorio, head of Esg service excellence – Group Esg, UniCredit

Maria Luisa Parmigiani, responsabile sostenibilità, Gruppo Unipol

Stefano Pareglio, presidente Deloitte climate & sustainability, Deloitte

Filippo Nicolò Rodriguez, responsabile sostenibilità Enel Italia e consigliere delegato Enel Cuore, Enel

Albino Russo, direttore, Ancc-Coop Gaia Spinella, head of sustainability, Tim

Concetta Testa, responsabile sostenibilità, Autostrade

13.10 – 13.20 Conclusioni