L’Asvis dà il via alla campagna per il prossimo Festival dello Sviluppo Sostenibile (2)

04. 2023

2) ”L’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (ASVIS) dà il via alla campagna per il prossimo Festival dello Sviluppo Sostenibile che si terrà dall’8 al 24 maggio 2023 prossimo in tutta Italia”… “È questo il messaggio chiave della campagna di comunicazione che accompagnerà l’edizione 2023 del Festival dello Sviluppo Sostenibile”:

Spigolando per qualche minuto sui link odierno delle manifestazioni, (qui)

veicolando nella parti del sito, se clicchiamo, ad es.: L’ASVIS e L’AGENDA 2030, coloro che non conoscono cos’è l’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (ASVIS) se ne possono rendere conto leggendo quanto segue (qui)

“L’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) – (per maggiori informazioni sulle iniziative dell’Alleanza, l’Agenda 2030 e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile visita il sito (qui) – è nata il 3 febbraio del 2016, su iniziativa della Fondazione Unipolis e dell’Università di Roma “Tor Vergata”, per far crescere nella società italiana, nei soggetti economici e nelle istituzioni la consapevolezza dell’importanza dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e per mobilitarli alla realizzazione degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs – Sustainable Development Goals) attraverso:

lo sviluppo di una cultura della sostenibilità a tutti i livelli, orientando a tale scopo i modelli di produzione e di consumo;

l’analisi delle implicazioni e le opportunità per l’Italia legate all’Agenda per lo sviluppo sostenibile;

il contributo per la definizione di una strategia italiana mirata al conseguimento degli SDGs (anche utilizzando strumenti analitici e previsivi che aiutino la definizione di politiche per lo sviluppo sostenibile) e alla realizzazione di un sistema di monitoraggio dei progressi dell’Italia verso gli SDGs.

L’Alleanza riunisce attualmente tra i suoi aderenti oltre 300 tra le più importanti istituzioni ed enti della società civile e può contare su una rete di 300 associati.

L’attività dell’Alleanza si inquadra nella vasta mobilitazione della società civile in corso in tutto il mondo per raggiungere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile. Questa straordinaria opera di sensibilizzazione deve essere accompagnata da uno sforzo comune ben organizzato, è necessario quindi che l’insieme della società civile, delle parti sociali e delle autorità pubbliche trovino forme efficaci di collaborazione, superando i particolarismi. Se, infatti, ciascuna entità continuerà a impegnarsi per attirare l’attenzione della pubblica opinione sul proprio campo di azione (sia esso l’ambiente, la povertà e le questioni sociali, la competitività o la difesa di particolari categorie di cittadini) sarà impossibile vincere la sfida dello sviluppo sostenibile che richiede un cambiamento di mentalità e un approccio globale ai problemi. Le attività dell’ASviS sono realizzate grazie ai contributi finanziari, strumentali e di lavoro forniti dai suoi membri (“Aderenti”) e da soggetti esterni su specifici progetti” che sono stati riportati dal medesimo sito ieri.

Per avere un’idea della massa di attività svolta nei 6 anni precedenti i Festival dello sviluppo sostenibile hanno creato 4500 eventi (a tutt’oggi 16/04/2023, 301 Eventi organizzati), 120 iniziative in 6 continenti. 109 milioni di impressions + 4,8 milioni visualizzazioni streaming

Vediamo uno dei brevissimi video lanciato l’anno scorso, per l’edizione 2022, dalla Rai durante il periodo antecedente all’inizio del Festival dello sviluppo sostenibile, denominato : Ambassador Rai per il Festival dello sviluppo sostenibile 2022 , (qui).