L’Asvis dà il via alla campagna per il prossimo Festival dello Sviluppo Sostenibile (4)

19.04.2023

”L’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (Asvis) dà il via alla campagna per il

prossimo Festival dello Sviluppo Sostenibile che si terrà dall’8 al 24 maggio 2023

prossimo in tutta Italia”… “È questo il messaggio chiave della campagna di comunicazione

che accompagnerà l’edizione 2023 del Festival dello Sviluppo Sostenibile”:

Spigolando sui link odierno delle manifestazioni (qui) si apprendono le motivazioni che sono alla base della istituzione del Festival dello Sviluppo sostenibile ora alla settima edizione. In particolare sono quelle di: “Promuovere e diffondere a tutti i livelli – nelle istituzioni, nelle scuole, nella società – la conoscenza dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni unite è proprio l’obiettivo del Festival promosso dall’ASviS, che si

terrà dall’8 al 24 maggio in tutta Italia, online e nel mondo. L’iniziativa è resa

possibile grazie al contributo e alla collaborazione dei nostri sostenitori che hanno scelto di integrare la sostenibilità nelle loro attività”.

Lo spot del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2023 – FUTURO (qui)