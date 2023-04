L’Asvis dà il via alla campagna per il prossimo Festival dello Sviluppo Sostenibile (5)

23.04.2023

”L’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (Asvis) dà il via alla campagna per il prossimo Festival dello Sviluppo Sostenibile che si terrà dall’8 al 24 maggio 2023

prossimo in tutta Italia”… “È questo il messaggio chiave della campagna di comunicazione che accompagnerà l’edizione 2023 del Festival dello Sviluppo Sostenibile”:

Ti invitiamo a spigolare, in lungo ed in largo, sul sul link, con contenuto necessariamente aggiornato sulle modalità operative connesse con l’organizzazione e la fruizione, a tutto il 27 04 2023, delle manifestazioni (qui). Si apprendono le motivazioni che sono alla base della istituzione del Festival dello Sviluppo sostenibile, ora alla settima edizione. In particolare sono quelle di: “Promuovere e diffondere a tutti i livelli – nelle istituzioni, nelle scuole, nella società – la conoscenza dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni unite è proprio lo scopo del Festival promosso dall’ASviS, che si terrà dall’8 al 24 maggio in tutta Italia, online e nel mondo. L’iniziativa è resa possibile grazie al contributo e alla collaborazione dei sostenitori che hanno scelto di integrare la sostenibilità nelle loro attività”.

Da questo aggiornamento si apprende che per il Festival dello Sviluppo Sostenibile sono prorogate al 5 maggio le candidature degli eventi!

Gli oltre 400 eventi in programma saranno presentati nella conferenza stampa del 4 maggio. Disponibili online anche i programmi e le modalità di partecipazione ai principali eventi organizzati dall’ASviS.

Candida il tuo evento entro il 5 maggio!

Inizialmente previsto per il 28 aprile, sarà prorogato al 5 maggio il termine per le candidature nel Festival dello Sviluppo Sostenibile. Le numerose iniziative organizzate testimoniano infatti la grande vivacità della società civile e l’impegno di migliaia di cittadine e cittadini per far parte di una diffusa mobilitazione collettiva sui valori della sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Sono già oltre 400 le iniziative in programma, cosa aspetti a diventare anche tu protagonista del cambiamento?

