L’Asvis dà il via alla campagna per il prossimo Festival dello Sviluppo Sostenibile (3)

04. 2023

3)”L’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (ASVIS) dà il via alla campagna per il prossimo Festival dello Sviluppo Sostenibile che si terrà dall’8 al 24 maggio 2023 prossimo in tutta Italia”… “È questo il messaggio chiave della campagna di comunicazione che accompagnerà l’edizione 2023 del Festival dello Sviluppo Sostenibile”:

Spigolando sui link odierno delle manifestazioni, (qui)

veicolando nella parti del sito, se clicchiamo, IL FESTIVAL poi il riquadro L’INIZIATIVA i lettori si possono rendere conto, in maniera rapida, ma sufficientemente esauriente, di cos’è il Festival al centro di questa iniziativa dell’ASVIS, leggendo, per qualche minuto, quanto segue: (qui)

Il Festival è giunto alla sua settima edizione,

Dal documento Asvis si legge

“il Festival dello Sviluppo Sostenibile è la più grande iniziativa italiana per sensibilizzare e mobilitare cittadini, giovani generazioni, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale,

diffondere la cultura della sostenibilità e realizzare un cambiamento culturale e politico che consenta all’Italia di attuare l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e centrare i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs). In 6 anni sono stati realizzati più di 4500 eventi tra convegni, seminari, workshop, mostre, spettacoli, eventi sportivi, presentazioni di libri, documentari e molto altro ancora.

Il Festival è stato anche riconosciuto dalle Nazioni unite come un’iniziativa innovativa e unica a livello internazionale, classificandosi per due volte come finalista agli Sustainable Development “Goals” Action Awards.

L’iniziativa è promossa dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS)

con i suoi oltre 300 aderenti e con il supporto dei Partner.

Ma il Festival è il frutto della collaborazione di tutti: i singoli eventi possono essere organizzati da chiunque voglia contribuire a portare l’Italia e il mondo su un sentiero di sviluppo sostenibile.

Il palinsesto del Festival arriva così a contare ogni anno centinaia di iniziative proposte dalle tante anime della società civile, ma comprende anche iniziative curate direttamente dal Segretariato dell’ASviS, eventi di rilevanza nazionale organizzati dagli Aderenti dell’Alleanza e numerosi festival nei territori realizzati delle amministrazioni cittadine e delle università.

L’edizione 2023 del Festival si terrà dall’8 al 24 maggio, in presenza e online,

su tutto il territorio italiano e nel mondo

grazie alla collaborazione con il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale (Maeci) che, attraverso il coinvolgimento delle sedi diplomatiche italiane, contribuisce a diffondere all’estero i messaggi della manifestazione. Gli eventi potranno svolgersi anche nei “dintorni” del Festival ovvero nella settimana precedente (1-7 maggio) e in quella successiva (25 – 31 maggio)”

FONTE ”Asvis”

E ora, un prodotto youtube Asvis per la costruzione, non solo logico-concettuale, di una rete per il Futuro “World Futures Day: 10 anni di agorà globale per un mondo condiviso” – Futura Network”(qui)