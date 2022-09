L’Atalanta vince 2-0 a Monza ed è prima in classifica

MONZA (ITALPRESS) – E’ bastato un tempo all’Atalanta per vincere 2-0 contro il Monza e salire per la prima volta nella sua storia in testa alla classifica: a decidere il match dell’U-Power Stadium l’attaccante danese Hojlund e l’autogol di Marlon sul cross basso di Lookman. I nerazzurri salgono a quota 13 punti, a +2 su Napoli e Milan. Niente da fare per i biancorossi, alla loro quinta sconfitta consecutiva in cinque gare in Serie A. Nel match di Lecce i brianzoli saranno costretti a vincere. Gli orobici invece ospiteranno la Cremonese con l’obiettivo di mantenere il primato prima del big match contro la Roma. Stroppa ha sempre preteso un approccio aggressivo e nei primi due minuti di gara i biancorossi, oggi con la terza maglia, hanno spaventato Musso in due occasioni: l’estremo difensore nerazzurro prima si è opposto sul tiro ravvicinato di Caprari, poi ha prolungato in corner una frustata di Sensi dal limite dell’area. L’Atalanta nella prima parte di gara ha faticato parecchio, soprattutto in fase di costruzione: il primo tiro della compagine nerazzurra si è visto al 38′ con Ederson, Di Gregorio però è riuscito a bloccare in due tempi senza nessuna difficoltà.

Nella ripresa gli orobici hanno cambiato ritmo, l’entrata di Soppy sulla sinistra al posto di Zappacosta ha dato maggiore vitalità alla manovra: Hojlund al 4′ ha fatto le prove generali, poi al 13′ della ripresa nell’area piccola ha ribadito in rete un cross basso di Lookman. Sono bastati sette minuti alla squadra di Gian Piero Gasperini per trovare la seconda rete: Ederson, dalla destra, ha messo in mezzo un pallone sul lato opposto intercettato da Lookman, decisiva la deviazione nella prorpia porta di Marlon. Nemmeno i cambi sono riusciti a dare una scossa ai brianzoli, inchiodati a quota 0 punti in classifica.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).