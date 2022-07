Latam Airlines, torna il volo diretto Roma-San Paolo

“Il volo tra San Paolo, porta del Brasile e del Sud America tramite Latam, e Roma, porta dell’Italia e del Centro-Sud Europa tramite molte compagnie, è straordinariamente importante. È mancato questo collegamento durante il periodo pandemico, adesso lo recuperiamo riconnettendo società, comunità ed economie con fortissime relazioni reciproche. Si tratta di un volo strategico e, come Aeroporti di Roma, siamo felicissimi che riprenda”. È quanto ha affermato Ivan Bassato, chief aviation officer di Aeroporti di Roma, intervistato questa mattina presso l’Ambasciata del Brasile, a Roma, in occasione dell’annuncio della ripresa dei voli di Latam Airlines tra la Capitale e San Paolo. A partire dal prossimo 11 luglio la compagnia tornerà a volare dall’aeroporto di Fiumicino a San Paolo, in Brasile, con un volo diretto non-stop operato da un Boeing 777.