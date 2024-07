“Latitante” è il nuovo singolo di Ditonellapiaga

Milano, 1 lug. (askanews) – Ha il sound di un last minute per Cuba e voglia d’estate Latitante, il nuovo singolo di Ditonellapiaga fuori in radio e su tutte le piattaforme digitali per BMG/Dischi Belli da venerdì 5 luglio e già disponibile in presave.

“Quando l’afa dell’estate bussa alle finestre e quella bottiglia ghiacciata rimasta in frigo resta l’unica consolazione in un pomeriggio di un luglio tropicale, non ti resta che controllare le previsioni della settimana sognando un last minute diretto a Cuba, mollare tutto e tutti alle proprie spalle e partire senza lasciare traccia” – racconta Ditonellapiaga.

Presentato sabato 29 giugno in anteprima live al Milano Pride 2024, Latitante mescola in un cocktail al sapore di Habana Vieja contagiose sonorità latine e un groove occidentale, così forti da far scuotere i bicchieri sul tavolo di un vecchio bar cubano e chiedere un altro giro!

Sulle note di Latitante e dei brani del nuovo album FLASH, prosegue il Flash tour 2024. Il 4 luglio Margherita farà tappa al Popcast Festival di Castiglione della Pescaia, l’11 luglio all’Anfiteatro delle cascine di Firenze e il 19 luglio a Porto Rubino in occasione della tappa a Monopoli. Maggiori informazioni sul sito di Magellano Concerti.