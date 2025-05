L’Attacco dei Giganti, l’anime che ha riscritto le regole del dark fantasy

di Alessandro Spagnuolo

Quando si parla di capolavori moderni anime* giapponesi, è impossibile non citare L’attacco dei giganti (進撃の巨人, Shingeki no kyojin), l’opera monumentale nata dalla mente di Hajime Isayama (諫山 創). Pubblicato per la prima volta come manga** nel 2009 sulla rivista Bessatsu Shōnen Magazine (別冊少年マガジン, Bessatsu Shōnen Magajin) di Kōdansha (講談社, Kōdansha) ed è stato adattato in animazione pochi anni dopo.

Il progetto ha rapidamente conquistato il panorama internazionale, imponendosi come uno dei racconti più potenti e innovativi del genere dark fantasy. Più che una semplice storia di lotta per la sopravvivenza, ha saputo offrire una narrazione densa di sfumature emotive, dove la tensione dell’azione si intreccia con profonde riflessioni esistenziali.

Attraverso una trama complessa scandita da continui colpi di scena e improvvisi cambi di prospettiva esplora con coraggio temi come il desiderio di libertà, il peso della guerra e la crisi dell’identità individuale e collettiva. Ambientata in un mondo apparentemente chiuso, dove l’umanità si aggrappa disperatamente alla vita all’interno di enormi mura ciclopiche, la storia scava nella paura ancestrale dell’ignoto e nella fragile costruzione delle verità su cui le società basano la propria esistenza.

In questo scenario di disperazione e resistenza, i protagonisti combattono non solo contro i giganti — enigmatiche creature colossali che minacciano la sopravvivenza stessa dell’uomo — ma anche contro i limiti imposti dalle istituzioni, dai segreti custoditi e dalle illusioni che proteggono o condannano l’umanità.

Con il suo stile narrativo crudo, il ritmo serrato e una capacità rara di mettere in discussione ogni certezza, L’Attacco dei Giganti non si limita a intrattenere: scuote, coinvolge e costringe lo spettatore a interrogarsi sulle proprie paure e sulle verità in cui crede.

Trama (senza spoiler)

La storia si apre in un mondo che, a prima vista, sembra semplice ma nasconde verità complesse e terrificanti. Dopo una misteriosa catastrofe che ha quasi spazzato via l’umanità, i superstiti vivono racchiusi all’interno di tre immense mura concentriche, ciascuna delle quali porta il nome di una figura femminile: Wall Maria, Wall Rose e Wall Sina.

La Wall Maria è una cinta muraria più esterna ed è il primo baluardo contro i giganti; la sua caduta segnerà l’inizio degli eventi della serie. Seguono poi, Wall Rose, che offre una seconda linea di difesa, e infine Wall Sina, il più interno, dove risiedono le élite e la nobiltà, protette con ogni mezzo.

Queste mura non sono semplici barriere fisiche: rappresentano anche, in modo simbolico, le divisioni sociali, economiche e politiche di un’umanità frammentata e sempre più chiusa nella paura.

In questo fragile equilibrio, si muovono Eren Jaeger (エレン・イェーガー Eren Yēgā), Mikasa Ackerman (ミカサ・アッカーマン, Mikasa Akkāman, alternativa “Mikasa Ackermann”) e Armin Arlert (アルミン・アルレルト Arumin Arureruto), tre ragazzi cresciuti nella periferia ai piedi del Wall Maria. La loro vita cambia drasticamente quando un evento tragico infrange la sicurezza illusoria delle mura, spingendoli a compiere una scelta coraggiosa: arruolarsi nell’esercito. Una volta entrati nel sistema militare, i protagonisti si trovano davanti a tre possibili strade: il Corpo di Gendarmeria, incaricato di proteggere la nobiltà all’interno delle mura più interne; le Truppe di Guarnigione, responsabili della difesa diretta delle mura stesse e della popolazione civile; oppure il più rischioso e glorioso Corpo di Ricerca, che esplora il mondo esterno in missioni disperate contro i giganti.

Eren, spinto da un impeto irrefrenabile verso la libertà e la verità, sceglierà di unirsi al Corpo di Ricerca, seguito da Mikasa e Armin, in una decisione che li porterà non solo a combattere i mostri fisici, ma anche a confrontarsi con i segreti sepolti nella storia della loro stessa civiltà.

Col progredire della narrazione, la trama si infittisce, rivelando un intricato intreccio di complotti politici, manipolazioni e dolorose verità che metteranno a dura prova non solo la sopravvivenza dei protagonisti, ma anche la loro fede nei valori su cui avevano costruito la propria esistenza.

L’anime si articola in quattro stagioni principali, ciascuna con un’identità precisa:

Prima stagione (2013): 25 episodi che introducono l’universo narrativo e pongono le basi del mistero.

Seconda stagione (2017): 12 episodi dal ritmo serrato, focalizzati sui retroscena dei personaggi e sulla natura dei giganti.

Terza stagione (2018–2019): 22 episodi suddivisi in due parti, con una forte componente politica e numerosi colpi di scena.

Stagione Finale (2020–2023): suddivisa in più sezioni, culmina in una conclusione intensa ed emotivamente devastante.

Accanto alla serie principale, sono stati prodotti diversi OAV*** che approfondiscono storie parallele e personaggi secondari. Tra i più rilevanti:

Il Taccuino di Ilse , un documento drammatico sul comportamento dei giganti.

No Regrets , che narra il passato oscuro del carismatico Levi Ackerman ( リヴァイ ・アッカーマン ).

Lost Girls, dedicato a Mikasa e Annie Leonhart ( アニ ・レオンハート Ani Reonhāto), due tra le figure più affascinanti della saga.

Manga One-shot****

Il one-shot originale è un breve manga realizzato da Hajime Isayama nel 2006, ben prima dell’inizio della serie regolare, che porta lo stesso titolo — Shingeki no Kyojin — rappresenta il nucleo embrionale dell’opera che anni dopo avrebbe rivoluzionato il panorama del manga e dell’anime. Isayama lo disegnò per partecipare a un concorso della casa editrice Kōdansha, nella speranza di farsi notare come autore emergente.

Il tono della storia è già molto cupo e opprimente, e l’idea centrale — quella dell’umanità chiusa all’interno di mura per difendersi da creature giganti che si cibano degli uomini — è presente, anche se declinata in modo diverso rispetto alla serie che sarebbe venuta dopo. I personaggi sono differenti, così come l’ambientazione e alcuni elementi della trama. Tuttavia, il tema del sacrificio, della paura costante e dell’impotenza umana di fronte a un nemico inarrestabile era già forte e chiaramente riconoscibile.

Questo one-shot convinse gli editori del potenziale della storia, anche se non fu immediatamente trasformato in serie. Isayama dovette lavorare a lungo per migliorare il proprio stile grafico e strutturare meglio l’universo narrativo. Soltanto nel 2009, dopo alcune revisioni, L’Attacco dei Giganti divenne una serie regolare pubblicata su Bessatsu Shōnen Magazine.

Quello che inizia come un racconto di vendetta e guerra si trasforma gradualmente in qualcosa di molto più profondo. Con l’avanzare dei volumi, Isayama svela retroscena inaspettati: le mura non sono ciò che sembrano, i giganti non sono solo mostri senza cervello, e gli eroi possono diventare carnefici. Temi come la libertà, l’identità, il potere, la propaganda, il razzismo e il ciclo della violenza emergono con forza. Ogni personaggio è portatore di una visione diversa del mondo e delle sue contraddizioni, e nessuno può essere definito davvero “buono” o “cattivo”. Il resto è storia.

Stile visivo e qualità dell’animazione

Dal punto di vista tecnico, L’Attacco dei Giganti ha mostrato un’evoluzione straordinaria. Le prime stagioni, affidate a Wit Studio, Inc. (株式会社ウィットスタジオ), si caratterizzano per un’animazione fluida, un utilizzo innovativo delle inquadrature e sequenze d’azione di forte impatto. Con il passaggio alla casa di produzione MAPPA Co., Ltd. (株式会社 MAPPA) per la stagione finale, il tono visivo si è fatto più cupo e realistico, con una regia ancora più cinematografica e un’attenzione particolare ai dettagli espressivi dei personaggi. La rappresentazione dei giganti appare più grottesca e disturbante, restando una delle più originali dell’intero panorama anime contemporaneo.

Musiche

La colonna sonora è firmata da Hiroyuki Sawano (澤野 弘之, Sawano Hiroyuki) accompagna perfettamente l’intensità della narrazione. Tra brani orchestrali, pezzi elettronici e ballate struggenti, ogni episodio risulta avvolto da un’atmosfera sonora potente.

Le sigle di apertura e chiusura hanno avuto un ruolo fondamentale nel definire l’identità musicale della serie:

Opening iconica: “Guren no Yumiya”, canzone dei Linked Horizon (リンクトホライズン), un’esplosione di energia che richiama il desiderio di libertà.

Emozionante ending: “Akuma no ko” di Ai Higuchi, che chiude la stagione finale con un tono malinconico e maturo.



Ogni canzone non è solo accompagnamento, ma parte integrante dell’esperienza emotiva dell’opera.

Premi del manga

L’Attacco dei Giganti ha mietuto riconoscimenti in tutto il mondo:

2006

Magazine Grand Prix – Premio per l’opera Attack on Titan (versione one-shot)

2011

35º Kodansha Manga Award – Miglior Shōnen Manga

2013

20º Anime & Manga Grand Prix – Miglior Manga Speranza

19º Saló del Manga de Barcelona – Miglior Shōnen Manga

2014

17º Premio Attilio Micheluzzi (Napoli Comicon) – Miglior Serie Straniera

27º Harvey Award – Miglior Edizione Americana di Materiale Straniero

2015

1º Sugoi Japan Awards – Miglior Serie Manga

11º AnimaniA Awards – Miglior Manga Internazionale

2023

50º Festival Internazionale del Fumetto di Angoulême – Premio Fauve Speciale a Hajime Isayama

Premi dell’Anime

2013

3º Newtype Anime Awards – Miglior Opera (TV), Miglior Regia (Tetsurō Araki), Miglior Sceneggiatura (Yasuko Kobayashi), Miglior Colonna Sonora, Miglior Sigla (“Guren no Yumiya” di Linked Horizon), Miglior Studio (Wit Studio)

18º Animation Kobe Awards – Miglior Animazione TV, Miglior Sigla (“Guren no Yumiya”)

13º Tokyo Anime Award – Animazione dell’Anno (TV), Miglior Regia, Miglior Sceneggiatura, Miglior Musica

2014

8º Seiyu Awards – Miglior Attore Protagonista (Yuki Kaji come Eren Yeager), Miglior Attrice Non Protagonista (Yui Ishikawa come Mikasa Ackerman)

19º AMD Awards – Gran Premio per Attack on Titan

2017

12º AnimaniA Awards – Miglior Serie TV, Miglior Regia (Tetsurō Araki)

2022

Crunchyroll Anime Awards – Anime dell’Anno (Final Season Part 1), Miglior Antagonista (Eren Jaeger), Miglior Sequenza di Apertura (“Boku no Sensou”), Miglior Performance Vocale (Giapponese) (Yuki Kaji)

2023

Crunchyroll Anime Awards – Miglior Dramma, Miglior Personaggio Principale (Eren Jaeger), Miglior Sequenza di Apertura (“The Rumbling” di SiM), Miglior Performance Vocale (Giapponese) (Yuki Kaji), Miglior Colonna Sonora, Miglior Canzone Anime (“The Rumbling”)

3º Anime Corner Awards – Anime dell’Anno (Final Season Part 2), Miglior Dramma, Miglior Anime d’Azione, Miglior Doppiatore Maschile (Yuki Kaji), Personaggio Maschile Preferito (Eren Jaeger)

Astra TV Awards – Miglior Serie Animata in Streaming o Film TV

2024

Crunchyroll Anime Awards – Nomination per Miglior Serie Continuativa, Miglior Regia (Yuichiro Hayashi), Miglior Animazione (The Final Chapters: Special 1)

2025

Crunchyroll Anime Awards – Premio Impatto Globale

Film anime riassuntivi

Questi film ricapitolano gli eventi della serie TV:

Attack on Titan Part 1: Crimson Bow and Arrow (Guren no Yumiya) — 2014

(Riassunto della prima metà della stagione 1)

Attack on Titan Part 2: Wings of Freedom (Jiyuu no Tsubasa) — 2015

(Riassunto della seconda metà della stagione 1)

Attack on Titan Part 3: The Roar of Awakening (Kakusei no Houkou) — 2018

(Riassunto della stagione 2)

Attack on Titan: Chronicle — 2020

(Riassunto dei primi tre archi narrativi — stagioni 1, 2 e 3 — in un unico film)

Film live action giapponesi

Questi sono adattamenti con attori reali:

Attack on Titan (Live Action Part 1) — 2015

Attack on Titan: End of the World (Live Action Part 2) — 2015

(Due film live action prodotti in Giappone, con una trama diversa dall’anime/manga.)

OAV e OAD (Original Animation DVD)

Episodi extra legati principalmente ai volumi del manga:

Il Taccuino di Ilse (Ilse’s Notebook: Memoirs of a Scout Regiment Member) — 2013

(Racconta il diario di una soldatessa e le osservazioni sui giganti).

The Sudden Visitor: The Torturous Curse of Youth — 2014

(Episodio comico su Jean).

Distress — 2014

(Addestramento e simulazioni di salvataggio fuori dalle mura).

No Regrets Part 1 — 2014

(Le origini di Levi Ackerman).

No Regrets Part 2 — 2015

(Conclusione della storia di Levi).

Lost Girls: Wall Sina, Goodbye (Part 1 e 2) — 2017

(Storia parallela su Annie Leonhart).

Lost Girls: Lost in the Cruel World — 2018

(Universo alternativo con Mikasa).

Attack on Titan: Junior High OVA — 2015

(Episodio extra della serie parodica scolastica).

Oltre all’anime e al manga principale, L’Attacco dei Giganti ha dato vita a numerosi progetti collaterali:

Manga spin-off: Before the Fall, No Regrets, Lost Girls.

Light novel: Harsh Mistress of the City e raccolte di storie brevi.

Film live action: due pellicole prodotte in Giappone, accolte con entusiasmo misto dalla critica.

Videogiochi: diversi titoli per console e dispositivi mobili, che permettono ai fan di immergersi direttamente nel mondo di Eren e compagni.

Spin-off manga

• L’Attacco dei Giganti: Before the Fall (2013-2019) – Manga adattato da una serie di light novel di Ryo Suzukaze, disegnato da Satoshi Shiki in 17 volumi. Ambientato diversi anni prima degli eventi della serie principale.

• L’Attacco dei Giganti: No Regrets (2013-2014) – Manga basato su light novel di Gun Snark, illustrato da Hikaru Suruga in 2 volumi. Racconta il passato di Levi Ackerman.

• L’Attacco dei Giganti: Lost Girls (2015-2016) – Manga basato sulle light novel di Hiroshi Seko, disegnato da Ryōsuke Fuji in 2 volumi. Focus su Mikasa Ackerman e Annie Leonhart.

• L’Attacco dei Giganti: Junior High (Shingeki! Kyojin Chuugakkou 2012-2016) – Parodia scolastica, disegnata da Saki Nakagawa in 11 volumi. Versione comica ambientata in una scuola media.

• Spoof on Titan (Sungeki no Kyojin 2014-2015) – Commedia breve, disegnata da Hounori in 2 volumi. Una serie di vignette parodiche e umoristiche.

Manga extra minori e raccolte speciali

• Attack on Titan: Anthology (2016) – Raccolta di storie brevi create da autori occidentali celebri come Scott Snyder e Gail Simone, ambientate nell’universo di Attack on Titan.

• Attack on Titan: Harsh Mistress of the City (2014-2015) – Light novel con adattamento manga molto breve.

Parodie

• Attack on Titan: Junior High – Una serie spin-off ufficiale che reimmagina i personaggi principali in un contesto scolastico comico, mantenendo molte delle dinamiche originali in chiave umoristica.

Videogiochi

• Attack on Titan: Humanity in Chains (Nintendo 3DS, 2013)

Primo gioco d’azione dedicato alla serie, incentrato sulle battaglie contro i Giganti.

• Shingeki no Kyojin: Jinrui Saigo no Tsubasa CHAIN (Nintendo 3DS, 2014)

Versione migliorata del titolo precedente, con aggiunta di nuove missioni e modalità multiplayer.

• Attack on Titan: Humanity in Chains (Nintendo 3DS, 2015)

Versione localizzata per l’Occidente di “Jinrui Saigo no Tsubasa”, distribuita da Atlus.

• Attack on Titan / A.O.T.: Wings of Freedom (PS3, PS4, PS Vita, Xbox One, PC, 2016)

Gioco d’azione fedele alla prima stagione dell’anime, sviluppato da Omega Force.

• Shingeki no Kyojin: Shichi Kara no Dasshutsu (Nintendo 3DS, 2017)

Gioco d’avventura narrativo ambientato nell’universo di Attack on Titan (uscito solo in Giappone).

• Shingeki no Kyojin 2: Mirai no Zahyō (Nintendo 3DS, 2017)

Seguito diretto del primo gioco per 3DS, con nuove missioni e personaggi tratti dalla seconda stagione.

• Attack on Titan 2 (PS4, Xbox One, Switch, PC, 2018)

Racconto ampliato che copre gli eventi della prima e della seconda stagione dell’anime, con gameplay migliorato.

• Attack on Titan 2: Final Battle (PS4, Xbox One, Switch, PC, 2019)

Espansione che aggiunge missioni e contenuti basati sulla terza stagione dell’anime.

• Attack on Titan: Assault (Mobile Android/iOS, 2019)

Gioco per smartphone che combina meccaniche gacha con azione e gestione delle squadre.

• Attack on Titan: Brave Order (Mobile Android/iOS, 2022)

Gioco mobile cooperativo che consente ai giocatori di combattere insieme contro i Titani.

Attack on Titan: Invasion (The Sandbox, 2024)

Gioco di difesa della torre ambientato nel metaverso di The Sandbox, dove i giocatori difendono l’umanità da ondate di Titani.



Collaborazioni e Riferimenti in Altri Giochi

Call of Duty: Vanguard & Warzone – Nel 2022, sono stati introdotti pacchetti a tema Attack on Titan, inclusi skin e armi ispirate alla serie.

Fortnite – Nel 2023, Fortnite ha aggiunto contenuti di Attack on Titan, tra cui skin di Eren Yeager e l’equipaggiamento per la manovra tridimensionale.

MapleStory – Evento crossover che ha introdotto costumi e missioni ispirate a Attack on Titan.

Dead or Alive 5: Last Round – Nel 2016, sono stati aggiunti costumi e un’arena basata su Attack on Titan .

– Genshin Impact – Achievement nascosto intitolato “To You in a Hundred Years”, un chiaro riferimento al titolo originale giapponese di Attack on Titan.

Giochi Indie e Fan-Made

Attack on Titan Revolution (Roblox ) – Gioco fan-made su Roblox che ricrea l’esperienza di combattimento contro i Titani, con aggiornamenti regolari e codici promozionali.



Il franchise è ormai uno dei più estesi e riconoscibili del panorama anime/manga contemporaneo.

Ordine cronologico

​Ecco una guida aggiornata per guardare L’Attacco dei Giganti in ordine cronologico, includendo le stagioni principali, gli OAV e i film riassuntivi.

Questo ordine ti permetterà di seguire la trama in modo coerente e approfondire la conoscenza dei personaggi e degli eventi.​

• No Regrets: Part 1 e No Regrets: Part 2 (OAV in 2 parti, la prima 25 minuti la seconda 30 minuti)

Prequel che esplora il passato di Levi Ackerman prima degli eventi principali.

• L’attacco dei giganti Stagione 1 (Episodi da 1 a 25 di 24 minuti l’uno)

Introduce il mondo, i protagonisti e l’inizio della lotta contro i Giganti.

• Il Taccuino di Ilse (OAV di 24 minuti)

Approfondisce le ricerche di Hange Zoë e offre nuove informazioni sui Giganti.

• L’Ospite Inatteso – La Tortura della Gioventù (OAV di 24 minuti)

Episodio comico che si concentra su Jean e che mostra una competizione culinaria tra i personaggi.

• Pericolo (OAV di 24 minuti)

Segue una missione di addestramento che si trasforma in una situazione pericolosa.

• L’attacco dei giganti Stagione 2 (Episodi dal 26 al 37 di 24 minuti l’uno)

Svela nuovi segreti sui Giganti e approfondisce la storia dei personaggi.

• Lost Girls: Wall Sina, Goodbye: Part 1 e Lost Girls: Wall Sina, Goodbye: Part 2 (OAV in 2 parti, di 24 minuti l’uno)

Focalizzato su Annie Leonhart e gli eventi paralleli alla seconda stagione.

• L’attacco dei giganti Stagione 3 – Parte 1 (Episodi dal 38 al 49 di 24 minuti l’uno)

Esplora intrighi politici e rivela importanti verità sul mondo esterno.

• Lost Girls – Lost in the Cruel World (OAV di 24 minuti)

Episodio alternativo che offre una visione diversa della storia di Mikasa Ackerman.

• Stagione 3 – Parte 2 (Episodi 50–59 di 24 minuti l’uno)

Conclude gli eventi iniziati nella prima parte della terza stagione con rivelazioni cruciali.

• Stagione 4 – Parte 1 (Episodi 60–75 di 24 minuti l’uno)

Introduce nuovi personaggi e cambia la prospettiva della narrazione.

• Stagione 4 – Parte 2 (Episodi 76–87 di 24 minuti l’uno)

Continua la storia con sviluppi drammatici e battaglie intense.

• Stagione 4 – Parte 3 (Episodi 88–89 di 24 minuti l’uno)

Conclude la saga con un finale epico e risposte alle domande principali.

Censura italiana

Quando la serie arrivò in Italia, il contesto era molto diverso rispetto agli anni ’80 o ’90, dove l’anime veniva regolarmente censurato e adattato pesantemente per poter essere mandato in onda nelle fasce protette delle TV generaliste.

Nel caso della serie di Hajime Isayama, infatti, non si parlò propriamente di censura, quanto piuttosto di un adattamento mirato, pensato per rispettare il pubblico di riferimento senza alterare l’essenza dell’opera.

Fin dall’inizio, i distributori italiani furono consapevoli che Attack on Titan non era una serie adatta ai più piccoli. L’atmosfera cupa, la brutalità delle battaglie contro i giganti e le tematiche profonde — come il senso di impotenza, la violenza della guerra e la disperazione esistenziale — rendevano chiaro che si trattava di un prodotto destinato a un pubblico più maturo.

Per questo motivo, la serie venne proposta su piattaforme di streaming come VVVVID e poi successivamente su Netflix e Amazon Prime Video, evitando così i limiti imposti dalla trasmissione televisiva tradizionale. Non serviva, dunque, tagliare scene o modificare visivamente le sequenze più forti: chi decideva di guardare L’Attacco dei Giganti lo faceva sapendo di affrontare una storia intensa e spesso cruda.

Dal punto di vista del doppiaggio, si adottò una linea prudente. Alcuni dialoghi particolarmente violenti vennero “ammorbiditi”, senza però stravolgere i contenuti. Per esempio, frasi cariche di disperazione, insulti o riferimenti diretti alla brutalità della morte furono a volte riformulate con termini meno duri, come capita in altri anime. Non si trattava di censura nel senso classico — nessuna scena fu tagliata o nascosta — ma piuttosto di una mediazione linguistica, fatta per mantenere il tono drammatico senza rendere il tutto eccessivamente brutale all’orecchio di uno spettatore italiano, che magari non era ancora abituato a certi livelli di crudezza espressiva nei cartoni animati.

Inoltre, la classificazione d’età venne gestita con molta attenzione: la serie fu indicata come vietata ai minori di 14 anni, e spesso catalogata addirittura come “consigliata per un pubblico di 16 anni in su”, un’etichetta importante che evitava fraintendimenti sul tipo di contenuti proposti. Questa scelta, coraggiosa per il mercato italiano, si rivelò vincente. Permise di preservare intatta la forza narrativa, mantenendo quell’impatto emotivo devastante che era stato pensato da Isayama.

La serie non subì dunque mutilazioni, come era accaduto invece a molte produzioni passate (basti pensare ai profondi tagli applicati a Dragon Ball, Sailor Moon o One Piece nei loro adattamenti televisivi italiani).

In definitiva, più che una storia di censura, quella de L’Attacco dei Giganti in Italia può essere raccontata come un caso di rispetto intelligente: una gestione consapevole che ha permesso all’opera di essere fruita nella sua integrità, senza compromessi né forzature, aprendo la strada a una nuova stagione in cui anche l’animazione giapponese più adulta può essere proposta senza timori al grande pubblico.

Citazioni in altri anime

• One Punch Man

Nel primo episodio, appare un mostro che ricorda la forma del gigante Eren, con muscoli esposti e un aspetto minaccioso, considerato un chiaro omaggio a Attack on Titan.

• Denki-Gai no Honya-san

La serie presenta una parodia diretta di Attack on Titan, con personaggi che indossano uniformi simili e utilizzano attrezzature per la manovra tridimensionale, in un contesto comico.

• Space Dandy

In un episodio, viene mostrato un pianeta abitato da giganti che attaccano gli umani, un chiaro riferimento alla trama di Attack on Titan.

• The Simpsons

In un episodio, viene mostrata una parodia di Attack on Titan, con Springfield invasa da giganti, evidenziando la popolarità globale della serie.

Citazioni in altri manga

• Assassination Classroom

In una delle illustrazioni extra, i personaggi sono rappresentati mentre combattono contro giganti, un chiaro riferimento a Attack on Titan.

• My Hero Academia

In alcune scene, si possono notare poster e riferimenti visivi che omaggiano Attack on Titan, mostrando l’influenza della serie su altre opere shōnen.

Curiosità

Titolo originale ambiguo: Shingeki no Kyojin si può tradurre sia come “Attacco dei Giganti” che “Il Gigante in Avanzata”, generando un doppio significato intrigante.

Ispirazione reale: Hajime Isayama si è ispirato al trauma di sentirsi impotente durante un’aggressione subita in gioventù per creare l’idea dei Titani.

Evoluzione artistica: Nei primi schizzi, Eren era immaginato come un personaggio molto più cinico rispetto alla versione finale.

Cameo nascosti: Nelle scene di massa, gli animatori hanno inserito spesso silhouette riconducibili ai membri dello staff di produzione.

Il finale: La conclusione del manga ha diviso i fan come poche altre opere recenti, stimolando infinite discussioni e interpretazioni.

Conclusione

Con la sua capacità di mescolare azione mozzafiato, introspezione psicologica e critica sociale, L’Attacco dei Giganti ha superato i confini del suo genere. Non è soltanto una storia di guerra contro creature mostruose, ma una potente metafora sulla natura umana e sulle scelte morali che definiscono il nostro destino.

Un’opera destinata a rimanere, negli anni a venire, un punto di riferimento imprescindibile per chiunque ami il racconto epico e profondo.

Per apprezzarla al meglio si consiglia la visione in lingua originale con i sottotitoli in italiano, attualmente è possibile guardala completa su Amazon Prime Video:

https://www.primevideo.com/detail/0J3OTJAN6KC2NV157JXI5G0TCD/ref=atv_dp_season_select_s1

Mentre su Neftlix ci sono le prime 4 stagioni che arrivano fino alla puntata 75

https://www.netflix.com/it/title/70299043

*Anime

Gli anime sono produzioni animate provenienti dal Giappone, disponibili in TV, al cinema o sulle piattaforme di streaming. A differenza dei cartoni animati occidentali, gli anime si distinguono per il loro stile artistico distintivo, trame avvincenti e una grande diversità di generi, che includono azione, commedia, fantasy e dramma.

Si dividono in:

Kodomo (dal giapponese bambino/a) rivolto ad un pubblico di bambini. Esempi: Doraemon, Pokemon e Heidi.

Shōnen (dal giapponese ragazzo) per un pubblico di ragazzi adolescenti. Esempi: Dragon Ball, One Piece e Naruto.

Shōjo (dal giapponese ragazza) indirizzati ad un pubblico di ragazze adolescenti Esempi: Sailor Moon, Mila e Shiro e Kiss me Licia.

Seinen (dal giapponese uomo giovane) destinati ad un pubblico adulto maschile dai 18 anni in su. Esempi: Berserk, Vinlad Saga, Psycho Pass.

Josei (dal giapponese donna) per un pubblico adulto femminile. Esempi Nana, Paradise Kiss e Vampire Knight.

**Manga

I manga sono fumetti giapponesi. Si distinguono per alcune caratteristiche uniche. Innanzitutto, la lettura avviene sempre da destra verso sinistra, partendo dall’ultima pagina. Molti manga sono stampati in bianco e nero, focalizzandosi sul dettaglio del tratto e sull’espressività dei personaggi. Lo stile di disegno è spesso caratterizzato da occhi grandi e intensi, capelli dalle forme e colori vivaci, e un’enfasi sulle reazioni emotive attraverso espressioni facciali e simbolismi visivi.

***OAV

L’OAV (Original Animation Video) è un episodio o una serie di episodi anime che vengono prodotti direttamente per il mercato home video (VHS, DVD, Blu-ray, streaming on demand) senza essere trasmessi prima in televisione o al cinema. Pensa agli OAV come a degli “speciali” o delle “uscite dirette per il video” che spesso approfondiscono storie secondarie, esplorano universi alternativi o continuano trame di serie TV già concluse, offrendo maggiore libertà creativa rispetto alle produzioni destinate al palinsesto televisivo.

****One-Shot

Nel mondo del manga, un one-shot è una storia autoconclusiva, generalmente pubblicata in un singolo capitolo, che presenta una trama completa con personaggi, ambientazione e conclusione all’interno di un numero limitato di pagine. La sua caratteristica fondamentale è l’autonomia narrativa: non prevede seguiti o serializzazioni, e si sviluppa interamente in una sola pubblicazione, anche se può variare in lunghezza da una quindicina a oltre cento pagine.