L’attore italo-americano Enzo Zelocchi candidato a vestire i panni del supereroe Sub-Mariner della Marvel

Innumerevoli fan sono stati ansiosi di capire perché la Marvel non ha ancora dato vita a uno dei suoi personaggi più longevi e ricchi di sfumature in un ruolo da protagonista. Negli anni ’90, la Marvel Comics ha venduto i diritti di Sub-Mariner alla Universal Pictures. Fortunatamente l’acquirente ha permesso alla Marvel di collocare Namor in un ruolo secondario. Questo ha aperto la porta all’antieroe preferito dai fan per apparire come l’arcinemico di Shuri in “Black Panther: Wakanda Forever”.

Tuttavia, le voci ora suggeriscono che i diritti sul personaggio di Sub-Mariner potrebbero presto tornare a casa, aprendo la strada a un film o a una serie TV incentrati sulla sua storia. In tal caso, la notizia che il rubacuori italo – americano di Hollywood Enzo Zelocchi possa interpretarla ha fatto impazzire i numerosi fan della star e i milioni di follower del personaggio Marvel. Ne parlano numerosi giornali inglesi e americani (Vents Magazine, Film Daily’s, etc.).

Finora, abbiamo visto Paul Judd entrare nei panni di Ant-Man e Tom Hiddleston nei panni del malizioso Loki. Se è vero che l’attore Tenoch Huerta ha interpretato Sub-Mariner in “Black Panther: Wakanda Forever”, è anche vero che i personaggi Marvel vengono riformulati quando è il momento di diventare protagonisti di una nuova trama. Ad esempio, Thor è stato interpretato sia da Idris Elba che da Chris Hemsworth, mentre Iron Man è stato interpretato da Paul Bettany prima e da Robert Downey Junior poi.

Sin dai primi fumetti Marvel, Sub-Mariner è stato una presenza potente con il suo personaggio complicato e l’inclinazione a passare dall’interpretazione di un eroe a quella di un cattivo. ScreenRant ha recentemente rivelato che Bill Everett, il suo ideatore, ha inventato il nome di King Namor semplicemente scrivendo “Roman” al contrario. Se questo è vero, allora chi meglio della star d’azione italo-americana Enzo Zelocchi può librarsi potentemente tra le onde e nei cieli? Senza dubbio, c’è molto di Sub-Mariner in Zelocchi… Laddove Namor ha un’eredità mista umana e atlantidea, Zelocchi è di origini italiane, russe, britanniche, spagnole e francesi. Cresciuto tra l’Italia e gli Stati Uniti, il re del cinema indipendente di Hollywood (con più di 11 milioni di follower solo su Instagram) è nella posizione perfetta per comprendere le sfumature sia del patrimonio misto che delle radici europee del re di Atlantide. Inoltre, Zelocchi ha da tempo messo in mostra le sue abilità nell’interpretare ruoli molto diversi, sia davanti che dietro la telecamera. Il creativo italo-americano è noto per la sua capacità di scrittore, regista, produttore e attore. Sullo schermo, il repertorio di Zelocchi spazia dal nobile eroe dei film come No War e The Source, ai personaggi più oscuri e selvaggi dei film come Unbreakable Souls e Mantus.

Per quanto riguarda la rappresentazione dell’incredibile gamma di superpoteri del Sub-Mariner, che include la capacità di volare, respirare sott’acqua e dirigere l’elettricità, Zelocchi ha già dimostrato un’attitudine per un’ampia gamma di scene d’azione drammatiche. Possiamo persino goderci un’anteprima di come potrebbe essere il nuovo Sub-Mariner grazie a un recente trailer del film in uscita The Source. Sarà un segno del destino?