L’attrice Anne Heche è morta, staccate le macchine. Una settimana fa l’incidente in auto

E’ morta l’attrice americana Anne Heche, che era in condizioni disperate dopo il terribile incidente stradale con la sua auto, che si era schiantata contro un’abitazione di due piani a Los Angeles e aveva preso fuoco. La sua morta è stata annunciata dall’amica Nancy Davis su Instagram e confermata dalla famiglia al Guardian. I parenti avevano preannunciato che non c’erano più speranze per la donna di 53 anni e che avrebbero staccato i macchinari che la tenevano in vita, dopo aver riportato lesioni cerebrali. L’attrice era ricoverata al Grossman Burn Center presso l’ospedale di West Hills, a nord di Los Angeles, dal 5 agosto. Ieri, un rappresentante della famiglia aveva confermato che ne era stata constata la morta cerebrale e che veniva tenuta in vita unicamente con il supporto vitale in modo che i medici potessero espiantare gli organi per la donazione.