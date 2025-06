L’attualità di Camus al Centro Cerio di Capri con “I Giusti”

di Marco Milano

L’attualità di Camus è andata in scena al Centro Cerio di Capri con “I Giusti”, con la regia di Fiorenzo Madonna, per un progetto della compagnia “I Pesci” in collaborazione con l’Asilo (Ex Asilo Filangieri). Un conflitto morale e politico tormenta i cinque componenti di una cellula terroristica, quattro uomini ed una donna, che intendono compiere un attentato terroristico contro il Granduca. Siamo in Russia nel 1906 dove è in atto una sanguinosa repressione da parte dello zar a seguito degli attentati rivoluzionari socialisti. Si può giustificare un atto di terrorismo rivoluzionario? Il fine giustifica davvero i mezzi? Affidate all’interpretazione di Mario De Masi, Alessandro Gioia, Fiorenzo Madonna, Giulia Pica, Antonio Stoccuto, le parole di Camus hanno rappresentato un invito ad analizzare il concetto di rivolta, di come questo atto dia la possibilità di innescare una serie nuova di eventi, di circostanze, ma soprattutto un’estasi, un nuovo spazio di immaginazione e creazione di che cosa è umano. “Siamo partiti dall’idea – ha commentato il regista e attore Fiorenzo Madonna – di una messa in scena semplice, uno spazio pressoché vuoto, caratterizzato da pochissimi oggetti essenziali, in cui tutto il lavoro degli interpreti potesse concentrarsi e ruotare intorno alle tante domande che risuonano nelle parole di questi personaggi. Ci siamo imposti un rigore che provasse ad essere all’altezza non solo dello spessore del testo, ma che tenesse conto anche della reale esistenza degli uomini e delle donne a cui esso si ispira per provare a compiere attraverso l’atto teatrale anche un nostro personale ed intimo atto di rivolta che restituisca, pur nella tragedia, la gioia di vivere e di lottare”. Lo spettacolo, già rappresentato a Napoli presso la Galleria Toledo e al Teatrino di Palazzo Donn’Anna, per la rassegna Wunder Kammer 2024/2025, ha debuttato per la prima volta a Capri, inaugurando la stagione teatrale del Centro Cerio.