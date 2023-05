Laura Chiatti, Sandra Milo rilancia: L’uomo che lava i piatti proprio non è sexy

“Ha ragione Laura Chiatti: l’uomo che lava i piatti proprio non è sexy, magari si presenta pure con le unghie unte e sporche, il che me lo rende meno maschio”. Non ha dubbi Sandra Milo, l’attrice 90enne che oggi a Un Giorno da Pecora ha spiegato di condividere in pieno quanto espresso dalla giovane collega in fatto di uomini e lavori di casa. “Già gli uomini oggi non è che siano così maschi, poi fagli fare pure lavare i piatti…dopo di che o cambi i tuoi gusti o rinunci per sempre”, ha aggiunto Milo parlando con Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.