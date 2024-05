Laura Cremona head of Surety di Allianz Trade per i Paesi di Mediterraneo, Medio Oriente e Africa

Laura Cremona, attualmente Surety Digital Officer in Allianz Trade MMEA (Paesi del Mediterraneo, Medio Oriente e Africa), è stata nominata Head of Surety per la regione MMEA, in sostituzione di Dario Locatelli a partire dal 1° giugno 2024. Nel suo nuovo ruolo, riporterà direttamente a Luca Burrafato, Responsabile della Regione Mmea e funzionalmente a Sean McGroarty, Global Head of Surety Allianz Trade.

Quarantadue anni, Laura Cremona ha iniziato la sua carriera in Allianz Trade come Credit Underwriter nel 2012, per poi lavorare come Head of Surety Operations prima di essere nominata nell’attuale ruolo nel 2023. Prima di entrare in Allianz Trade, ha lavorato nell’area crediti di Sace BT e Atradius. Laura è laureata in Economia e Gestione Aziendale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e ha conseguito un master in “Gestione Aziendale” nel 2007.