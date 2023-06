Laura Melidoni, regina delle Pr romane, muore a 59 anni

Una lunga malattia ha spento il sorriso di Laura Melidoni. La mitica Pr romana, che illuminava la notte con i suoi capelli biondi e l’innata eleganza, è morta ieri a 59 anni. Lascia il marito Valerio Berruti e il figlio Giovanni dopo una lunga battaglia con una rara forma di leucemia che pure non le aveva mai tolto il sorriso e la luce negli occhi. Figlia di Gianni Melidoni, capo della redazione sportiva del Messaggero, è diventata sin da giovanissima il punto di riferimento delle notti romane curando l’ufficio stampa di locali che hanno fatto la storia della mondanità della capitale come il Gilda, dove si affacciavano star come David Bowie, gli Spandau Ballet, Maradona, solo per fare alcuni nomi. Amica di tutti, e soprattutto dei fotografi mondani come Rino Barillari e Umberto Pizzi, qualunque festa organizzata da lei era una garanzia ma ottenne anche grandi risultati come ufficio stampa della Roma ai tempi di Franco Sensi. Grande il cordoglio social per una figura come quella di Laura che della popolarità aveva fatto il suo faro.