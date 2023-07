Laura Pausini a Venezia, concerto con acqua alta – Video

(Adnkronos) – Acqua alta a Venezia per il concerto di Laura Pausini, che a Piazza San Marco apre il suo tour con la prima delle 3 serate in laguna. Le condizioni per i 5000 spettatori, come appare evidente, sono complicate.

La pioggia intorno alle 22 ha cominciato a cadere torrenziale. Prima alcune gocce, poi il diluvio vero e proprio con lampi e tuoni, che inzuppa gli astanti. L’acqua non scoraggia i fan, che -attrezzatissimi con calosce e scaccia acqua- ballano sotto la pioggia. La Pausini non si ferma, anzi: rilancia con il brano ‘Estate’, facendo cantare e ballare il pubblico. Poi l’acqua incalza: “Proviamo ad andare avanti”, dice la Pausini. “Perché voi siete qui e siete più rock di tutti”. Costretta a interrompere l’utilizzo dell’attrezzatura, la Pausini non si scoraggia e improvvisa un programma fuori scaletta cantando a cappella il brano ‘La soluzione’.