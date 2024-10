Laura Pausini, da Eboli parte “Il mio palco: il tuo palco”

A pochi giorni dal debutto del World Tour Winter 2024, che il 13 novembre toccherà il PalaSele di Eboli, Laura Pausini sceglie di regalare a otto giovani promesse della musica italiana, con l’iniziativa «Il mio palco: il tuo palco», l’opportunità di esibirsi come opening dei suoi concerti in Italia. Un gesto concreto da parte di Laura, che evidenzia la sua attenzione verso l’evoluzione del panorama musicale e il suo desiderio di creare una sinergia tra generazioni diverse di artisti. La scelta è avvenuta attraverso una ricerca online da parte della stessa artista emiliana, che ha selezionato personalmente gli artisti, premiando talento e autenticità. «So che oggi – commenta Laura Pausini – ci sono molti modi per far conoscere la propria voce ma dare spazio alla musica secondo me non è mai abbastanza! mi piace scoprire i talenti del nostro stivale, li cerco spesso sul web e rimango colpita dalla loro arte. Per questo ho deciso di accendere una luce facendo aprire loro i miei concerti italiani». Ste, all’anagrafe Stephani Ojemba, aprirà il concerto del 13 novembre al Palasele di Eboli con il suo sound contemporaneo dove convivono soul e atmosfere partenopee. Nelle prossime settimane sarà la volta di altri artisti che verranno man mano svelati sempre tramite i canali social ufficiali di Laura, creando grande attesa tra i fan e i giovani artisti emergenti, fino a completare il calendario degli opening di tutte le città del tour italiano. Lo show che Laura Pausini sta portando nel suo paese e all’estero dal 2023 ha registrato nell’ultimo anno un incremento di oltre il 25% dei paganti, risultato che batte i record precedenti e la conferma artista femminile più performante del nostro paese a livello mondiale. Il Laura Pausini World Tour Winter 2024 è organizzato e prodotto da Friends&Partners.