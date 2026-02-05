Laura Pausini esce con “Io canto 2” e parte per un nuovo tour mondiale

“Omaggio la musica italiana e di origine italiana”

Milano, 5 feb. (askanews) – Elettrizzata e felice, Laura Pausini si prepara a vivere una fase emozionante della sua carriera. L’artista italiana più ascoltata al mondo torna con Io Canto 2 un progetto che segue le orme del successo del disco di cover, IO CANTO, pubblicato nel 2006 per omaggiare i grandi successi italiani e farli conoscere all’estero, che l’avrebbe portata l’anno dopo al suo primo trionfale San Siro, prima donna a conquistarlo, la notte del 2 giugno 2007 davanti a 70mila spettatori.”Il secondo capitolo di Io Canto arriva vent’anni dopo il primo. Vent’anni in cui siamo cambiati, cresciuti, innamorati ancora della musica. Oggi come allora c’è una sola ragione per cui si sceglie di omaggiare una canzone, il suo autore o il suo interprete: l’amore. In questi tempi difficili in cui l’odio è all’ordine del giorno, io canto per mettere al centro la musica. Si canta per farsi interpreti di un sentimento potente. Si accetta di fare un passo indietro come autori, per farne uno gigantesco in avanti come esseri umani. Lo si fa per una ragione vera, viscerale: difendere ciò in cui crediamo” ha spiegato l’artista durante uno speciale live a sorpresa davanti ai media e fan presenti in cui ha ripercorso i due anni di lavorazione di questo progetto e condiviso le aspettative per i suoi prossimi impegni.Laura Pausini, che sarà protagonista della Cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 a San Siro domani, venerdì 6 febbraio, è attesa sul palco del Teatro Ariston per condurre insieme al direttore artistico Carlo Conti la 76 edizione del Festival di Sanremo.L’appuntamento per ascoltare questi brani dal vivo, oltre ai successi dell’intera carriera, è per marzo 2026, con il debutto di IO CANTO / YO CANTO WORLD TOUR 2026/2027, undicesima tournée mondiale, già un grandissimo successo che ha visto il recente raddoppio di nuove date. Due diversi show, due diverse set list, due diverse scenografie e visual, due produzioni studiate intorno ai brani dei due album, per far sì che chi assisterà ai vari show possa godere di uno spettacolo visivamente differente.Io Canto 2 è un vero e proprio tributo ai cantautori interpreti e compositori della storia della musica italiana, con un orizzonte più ampio che comprende anche brani in lingua straniera con un particolare legame con l’Italia: da un adattamento portoghese di Ana Carolina de La mia storia tra le dita (in duetto con la stessa Ana Carolina e Ferrugem) a un successo dei Tribalistas, Ja sei namorar, la cui front woman e autrice, Marisa Monte, ha radici nostrane; dalla versione francese di Due vite, di Marco Mengoni, La Dernière chanson (Due vite) cantata con Julien Lieb (primo singolo per la Francia, che ha debuttato al primo posto della classifica Gram Top Pop Francophone – Artistes Globaux), a un duetto con Annalisa sulle note di Ma che freddo fa di Nada, agli adattamenti in tedesco, portoghese e inglese de Il cielo in una stanza di Gino Paoli, cantato originariamente da Mina; fino al tributo ad una delle più grandi pop star di tutti i tempi, Madonna, anch’essa di origini italiane, che nel 2004 aveva scritto per Pausini un brano dal titolo Mi abbandono a te, contenuto nell’album Resta in ascolto (vincitore di un Grammy Award), e di cui Laura reinterpreta la evergreen La isla bonita. I brani vanno dal 1960 al 2023, tra cui Felicità, brano in cui Laura unisce la sua voce a quella del grande compianto pilastro del cantautorato, Lucio Dalla.