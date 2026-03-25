Laura Salvi, incarico strategico per lo sviluppo scientifico di AstraZeneca

AstraZeneca nomina Laura Salvi Medical Area Head CVRM, affidandole la guida dell’area dedicata a cardiovascolare, renale e metabolico. Una decisione che si inserisce nel contesto di un potenziamento delle attività scientifiche del gruppo. Salvi proviene da Novo Nordisk, dove ha lavorato per oltre otto anni ricoprendo ruoli di crescente responsabilità, tra cui Head of Medical Affairs, Medical Director Obesity & NASH e CMR Associate Director & Obesity Medical Manager. In precedenza ha maturato esperienze in GSK.