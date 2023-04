Laurea in Ingegneria Gestionale delle Costruzioni, all’Università Federico II l’unico corso di laurea in Italia

Il Corso di Studi in Ingegneria Gestionale delle Costruzioni – Geco – è finalizzato alla preparazione di professionisti esperti nella realizzazione e nel management di strade e ferrovie, ponti e gallerie, aeroporti e porti, edifici, opere per la gestione delle risorse idriche e per la logistica delle merci.

L’industria delle costruzioni è il comparto economico delle attività di produzione e riqualificazione di manufatti e infrastrutture fondamentali per lo sviluppo della società.

Il settore sta vivendo la quarta rivoluzione industriale determinata dalla digitalizzazione dell’economia; e si appresta ad entrare in un nuovo ciclo produttivo, quello dell’ambiente costruito del 21° secolo.

È necessario formare nuovi ingegneri gestionali che, oltre ad una solida preparazione tecnica, abbiano competenze manageriali avanzate per gestire le costruzioni del futuro.

L’Ingegnere Gestionale delle Costruzioni – Construction Manager – supervisiona le attività degli operatori che concorrono alla realizzazione dell’opera, dialoga con i professionisti dell’area legale per la definizione dei contratti di appalto e con le autorità locali per garantire la sicurezza nei cantieri.

Il Construction Manager coordina i rapporti che intercorrono tra i subcontractors e i fornitori ai quali viene affidata l’esecuzione dei lavori; tra i suoi compiti vi è il monitoraggio delle commesse per costruire le opere nel rispetto dei tempi e dei costi stabiliti in sede di progetto.

Obiettivo specifico del corso di studi in Ingegneria Gestionale delle Costruzioni – GeCo – è quello di fornire agli allievi le conoscenze teoriche e gli strumenti metodologici per identificare e analizzare i principali problemi di gestione economica e finanziaria che ricorrono nella operatività del management aziendale.

I docenti forniscono al futuro ingegnere-manager, con taglio estremamente pratico e funzionale, nozioni di base su argomenti giuridici ed economici di specifico interesse per l’attività professionale, in particolare per quanto attiene agli strumenti di gestione dell’impresa, individuale e societaria, agli assetti organizzativi, alle responsabilità dell’imprenditore, con riferimento all’incidenza delle grandi opere pubbliche nei confronti delle comunità territoriali, alle valutazioni di impatto ambientale, alle problematiche attuali legate al contesto del mercato, nazionale ed europeo.

Il Laureato GeCo si inserisce da subito nel mondo del lavoro, o può accedere ai Master di primo livello e ai corsi Magistrali in ingegneria Civile e Gestionale.

L’industria delle costruzioni è un settore produttivo trainante dell’economia, tradizionalmente molto fiorente in Campania, e nel mondo, pertanto il tasso di occupazione degli Ingegneri Gestionali delle Costruzioni è da sempre elevatissimo.

