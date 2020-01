Milano, 26 gen. (Adnkronos) – “Triste per la situazione di oggi. Andare avanti e imparare. Mi scuso con tutta l’Inter”. Sono le parole affidate a Instagram dall’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez, dopo in cui nel recupero l’attaccante si è fatto espellere per proteste mettendo a rischio la sua presenza nel derby in programma tra due giornate di campionato.