Lautaro rinnova con l’Inter, cinque anni a 9 milioni annui

Roma, 31 mag. (askanews) – L’Inter e Lautaro Martinez avanti fino al 2029. Manca solo la firma e l’annuncio ma l’argentino, 26 anni, ha trovato l’accordo con la società campione d’Italia per continuare la sua avventura in nerazzurro dopo la conquista dello scudetto. L’accordo è stato trovato sulla base di nove milioni di euro annui. Un rinnovo quinquennale per l’argentino, che vuole consolidarsi maggiormente come bandiera nerazzurra.

L’argentino è arrivato all’Inter nel 2018 collezionando 129 gol in 282 partite. Per quanto riguarda i trofei, ha alzato due volte lo Scudetto (l’ultimo, da capitano, capocannoniere del campionato e miglior giocatore), due volte la Coppa Italia e tre volte la Supercoppa italiana. In questa stagione ha segnato 27 reti e realizzato 7 assist in 44 presenze.