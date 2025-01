L’automobile e la crisi di settore: avanti tutta

Tempi duri per chiunque, soprattutto se opera nel settore automobile. Il fatto non interessa solo il settore specifico, e l’affermazione è corretta. Altrettanto vale che l’impasse non riguardi solo il Paese e che interessi l’Occidente in genere, la UE in particolare. In Italia l’affaire, non l’affare, ha assunto caratteristiche e dinamiche che vanno ben al di sopra della media, percorse anche da alcune venature inquietanti. Ovvero da episodi se non proprio bui come la notte fonda, almeno come la tarda sera. La protagonista indiscussa della sequel è un’ attrice, italiana per un periodo lungo oltre un secolo, ora francese per “opportunità”. Il soggetto della commedia degli equivoci, lo si nomina solo per colore, è la Fabbrica Italiana Automobili Torino, in acronimo FIAT. Il fondatore, il Senatore Giovanni Agnelli sr, agrario nel contado torinese, ebbe la saggezza e la lungimiranza che tra le parole della ditta appena fondata, il termine Italiana precedesse quello di Automobili, pur essendo l’oggetto sociale della stessa. Riavvolgendo velocemente il nastro del tempo, arrivando alla seconda metà del secolo scorso, quella azienda fu protagonista indiscussa della motorizzazione di massa, una componente importante del boom economico del Paese. Presidente della stessa in quel periodo fu il Professor Vittorio Valletta, che cavalcò l’onda del welfare italiano, generato in gran parte dai soldi che arrivarono in Italia come previsto dal Piano Marshall. Negli anni ’70 al volante, è proprio il caso di definire così la conduzione di quella azienda, era l’Avvocato, al secolo Giovanni Agnelli jr. Dalla prima crisi energetica, all’inizio degli anni 70 causata dalla Guerra nel Golfo, quell’ azienda ha iniziato a zigzagare fino a questi tempi tra ostacoli riconducibili in larga parte a un evidente mix improprio tra operatività economica e quella finanziaria, non sempre operando con l’ortodossia e la deontologia che sarebbe d’obbligo dedicare a una protagonista del palcoscenico mondiale. Dopo gli affari (di soldi) con il più che discusso leader libico Gheddafi, il portone più volte varcato nel corso dei decenni successivi fu quello di Palazzo Chigi, senza mai trascurare i dovuti ossequi al Quirinale. Entrambe le Alte Cariche dello Stato, di qualsiasi bandiera politica fossero espressione, non hanno mai mancato di “mettersi a disposizione” quando sono state interpellate. La gestione Elkann ha superato ogni limite, con l’aggravante che le richieste sono diventate se non minacce, quantomeno formule ricattatoria. Una domanda nasce spontanea, se cioè quella azienda, con la grande forza contrattuale che la contraddistingue, fosse stata un’altra e di un settore diverso, quale sarebbe stata la risposta dell’ Esecutivo. Quello descritto è solo il primo tempo: lo spettacolo va avanti.