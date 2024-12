L’Autonomia differenziata dopo la sentenza della Consulta: convegno con Giannola, Vittadini e Villone

di Marco Milano

“La sentenza della Corte Costituzionale sull’autonomia differenziata: The day after”. Questo il tema affrontato nell’ambito degli incontri promossi dall’associazione dei Professori Emeriti Fridericiani nelle storiche sale della Biblioteca di Architettura (Sezione rari) a Palazzo Gravina a Napoli. L’appuntamento, moderato da Mario Rusciano, dell’Apef, ha visto gli interventi di Adriano Giannola, presidente della Svimez, di Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per La Sussidiarietà e di Massimo Villone, consigliere dell’Apef.

Rusciano ha aperto i lavori ricordando come “la Corte Costituzionale con la sua sentenza ha messo fuorigioco la legge sull’autonomia differenziata”. Nel suo intervento Adriano Giannola ha focalizzato l’attenzione sulla “necessità di un’armonia tra gli articoli 116 e 119 in tema di autonomia. Ricordo inoltre – ha detto il presidente della Svimez – come negli ultimi quattro anni ci sia stata una maggiore crescita del Mezzogiorno rispetto al nord e che la legge Calderoli di fatto costituzionalizza le spese storiche”.

Giorgio Vittadini ha trattato soprattutto il concetto di sussidiarietà evidenziando come “aldilà della questione nord-sud e se sia lo Stato o le Regioni ad erogare i servizi, importanza per il popolo la riveste la qualità ed il livello soprattutto di questi, in primis sanità, scuola e welfare”.

Per Massimo Villone sulla questione autonomia differenziata “c’è differenza tra la sentenza della Corte Costituzionale e il referendum. Ho sollecitato già da mesi – ha ricordato Villone – di presentare ricorso alla Corte piuttosto che fare leva sul referendum e quanto espresso dalla Corte conferma la mia idea. Aggiungo che non tutte le Regioni hanno presentato ricorso. Alla luce della sentenza inoltre – ha aggiunto – credo che rispetto ai due quesiti depositati, il primo di carattere generale possa essere confermato così come è, il secondo parziale potrà subire modifiche rispetto a quanto espresso dalla sentenza”.

(nei prossimi giorni sarà pubblicato un approfondimento sul convegno)