L’autonomia “differenziata” male per il Governo e il Sud 

Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 27 novembre all’interno della rubrica Spigolature

di Ermanno Corsi

Il ricorso al participio passato del verbo “differenziare” non è casuale, ma probabilmente “freudiano”: nel senso che non nasconde più -ma anzi rende oggettiva- la voglia perversa e antiunitaria di dividere e separare. Con il progetto Calderoli è peggio che con Bossi. Il “senatùr” voleva dividere l’Italia in 3 Repubbliche unite da un federalismo di sua dilettantesca invenzione. L’attuale ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, ha una visione manichea: punta “semplicemente” a mettere da una parte le Regioni ricche, dall’altra le povere. Sù i centri di potere e sotto il Garigliano quelli svuotati di ogni facoltà decisionale. Visione che nasce da un digiuno completo di geografica politica ed economica del nostro Paese. Certo, a grandi linee si può dire che il Nord produce e il Sud è un mercato di consumo: anche se la questione fosse posta così, dove andrebbero a sbattere le Regioni “ricche” senza l’altra metà dello Stivale?

GIORGIA MELONI ALLA PROVA. Ha spesso detto che non passeranno mai proposte divisive. In diverse circostanze (come la denuncia della criminale aggressione russa all’Ucraina), ha dimostrato di essere una donna d’onore, carattere fermo e cognizione non approssimativa delle cose. Spesso ha richiamato i suoi ministri, cominciando dal vicepremier Salvini, a non parlare a sproposito e a ricordare che esiste Palazzo Chigi. Quindi, che nessuno pensi di fare di testa sua. Niente accordi sottobanco tra le Regioni, senza il Parlamento. Giovanni Maria Flick, già ministro di Grazia e Giustizia (quando si chiamava così) e Presidente della Corte Costituzionale, avverte che, con questo estemporaneo “pensiero calderoliano”, si attuerebbe una secessione di fatto.

GOVERNO FASE NUOVA. Mai una Legge di Bilancio ha visto un’approvazione veloce senza asprezza di confronti o “dialettici” scontri. Il passaggio da Draghi a Meloni ha certo reso più forte la tensione anche perché questa volta -di fronte alle emergenze di sanità, energia, guerra in Europa, carovita e inflazione- i pur 40 miliardi spendibili non coprono tutte le richieste avanzate. Una “via crucis” tra emendamenti e correzioni all’ultimo minuto (la stessa Ragioneria dello Stato ne ha chieste 44). Federico Mollicone (presiede la Commissione Cultura di Montecitorio), ha parlato di caos amministrativo. Per Debora Serracchiani si è trattato di una manovra “vigliacca e ingiusta” che con i condoni “aiuta gli evasori e penalizza i poveri”. Dure critiche da Calenda (Bilancio insensato che distribuisce solo mance) e da Conte (un caotico inventario di misure sbagliate). In difesa Salvini (dati più soldi a chi ne ha più bisogno), mentre Giancarlo Giorgetti se la cava così:” Ho alle spalle anni di Bilanci. E’ come in aereo quando c’è un po’ di turbolenza. Importante è atterrare”. I numeri della Camera:197 sì,129 no. Oggi l’esame passa al Senato.

EUROGATE. C’è dentro anche un parlamentare campano. Andrea Cozzolino precisa che non è indagato, ma il suo nome figura in molti atti giudiziari sui truffaldini rapporti con Qatar e Marocco. Assegni bancari e valigie piene di euro in contanti. Cozzolino, sospeso dal Pd, era stato, negli anni passati, coinvolto nella vicenda del “mostro” di Fuenti, il gigantesco scheletro di cemento in una baia tra le più suggestive della costa amalfitana, in piedi per decenni prima dell’ordine di abbattimento. La moglie di Cozzolino (era stato anche assessore regionale), in qualità di proprietaria patteggiò vantaggiosamente la demolizione: licenza per un nuovo albergo in una località altrettanto panoramica e spese dei lavori demolitorii a carico dello Stato. Questo patteggiamento suscitò molto scalpore. Cozzolino non nuovo alle cronache: quando il Pd fece le primarie per il candidato a Sindaco di Napoli, lui pensando di farcela comprò i voti di molti cinesi. Problema ora anche per il sindaco Manfredi: due mesi fa ha nominato Cozzolino al vertice della cabina di regia per i progetti del Recovery Plan (un incarico in buone mani?).

UN UOMO DA RICORDARE. A 95 anni ha cessato di vivere Antonio Amoretti considerato “l’ultimo partigiano delle Quattro Giornate”. Un simbolo, un emblema. Un nome e una data per non dimenticare come, nel settembre 1943, a Napoli si conquistarono libertà e democrazia.