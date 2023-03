L’Autonomia e il Ponte temi da non “barattare”

Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 14 marzo all’interno della rubrica Spigolature

di Ermanno Corsi

Con un’insistenza degna di “miglior causa” (per cui non dovrebbe essere ingannevole), si parla dei due eventi che cambierebbero non poco l’assetto istituzionale ed “esistenziale” del nostro Paese: la proposta di sottrarre allo Stato 500 funzioni per passarle alle Regioni, e il ponte sullo stretto di Messina che legherebbe più strettamente la Sicilia all’Italia e l’Italia all’Europa. Fino a pochi mesi fa erano proposte e ipotesi che camminavano separate (temporalmente e programmaticamente). Poi d’un tratto si ritrovano riunite, provenienti dallo stesso ambiente politico e ministerial-governativo che fa smaccato riferimento alla Lega: Calderoli per l’Autonomia che lui ha ribattezzato disinvoltamente “differenziata” e Salvini che vede, nel tanto auspicato e atteso Ponte, la via maestra per legare a sé, dove è da tempo in crisi di rappresentanza politica, le Regioni meridionali.

ODORE DI SCAMBIO TRUFFALDINO. Non appare fantapolitica pensare a questo scambio di fatto proposto dal Carroccio: al Nord l’Autonomia, al Sud il Ponte. Per il Nord sarebbe un colpo da maestro, ma per il Sud? Da buon mercatante che vende merce gettando fumo negli occhi dell’acquirente perché non ne veda il peso e il valore reali, Salvini parla del Ponte come se già si potesse “toccare con mano”: domani (mercoledì’ 15 marzo 2023) in Consiglio dei Ministri il decreto con progetto e costi, flusso di traffico lungo i 3,3 chilometri a campata unica, sostenibilità ambientale e risparmio di anidrite carbonica immessa nell’aria, una ripulitura mai fatta di tutto il Canale).Altri due dati tra i più convincenti, a detta del vice premier ministro di Infrastrutture e Trasporti: milioni di turisti da tutto il mondo verranno ad ammirare l’opera avveniristica più green ed evoluta; potranno avvalersi della mobilità territoriale milioni di italiani che sono nati su un’isola (e che comunque, si potrebbe obiettare subito, non per questo sono rimasti prigionieri a vita su un’isola-deserto fuori dal mondo….).

I PONTI DEL DESIDERIO E DEL POTERE. Siamo nel campo di opere che hanno avvicinato sempre più le distanze e migliorato le geografie dei luoghi, diventando significativi riferimenti storici come simboli del collegamento passato-futuro. Le grandi sfide fra gli Stati si sono svolte anche su questo terreno. La Cina si è assicurata un grande vantaggio: suoi i Ponti più lunghi (uno a Pechino di 164.800 metri), più larghi e alti. Il primato della bellezza e panoramicità è invece degli Usa con il New River Bridge nel West Virginia, e della Norvegia con l’Halogaland. A proposito di essi le guide turistiche consigliano di “allacciare le cinture e non guardare mai in basso, spaziare con lo sguardo in avanti e intorno, riempiendo gli occhi con l’incanto della natura dove la mano dell’uomo ha saputo valorizzare e non distruggere”. L’Italia si accontenta del suo Ponte più lungo che è il viadotto di Coltano (9,6 chilometri in provincia di Pisa) che collega via autostrada Genova con Roma).

INCROCI INEVITABILI. Una cosa sono velleitarismo e propaganda politica, un’altra i problemi oggettivi. Salvini rileva che del Ponte Reggio Calabria-Messina si parla da oltre 60 anni e che l’opera si è fermata, secondo il suo vice sottosegretario Edmondo Rix, nel 2012 (ma qualcuno le ha mai dato avvio?). Non manca peraltro chi, lungimirante, obietta che senza un’efficiente rete stradale di raccordo in Sicilia e sul Continente, il Ponte rimarrebbe un’opera isolata e “chiusa in sé”. Semplicistica appare pertanto l’affermazione del sottosegretario salviniano secondo cui “il Ponte è più facile dell’alta velocità Salerno-Reggio Calabria” (ancora incompleta) o dell’alta velocità Napoli-Bari (autostrada dei “due mari” che attraversa l’Appennino campano collegando il Tirreno e l’Adriatico, la Campania e la Puglia. Qui i cantieri, a detta di ministro e vice, si chiuderanno entro il 2027.Se ne dovrebbe dedurre, se i due esponenti del Governo sono “uomini d’onore”, che entro quella data l’agognato Ponte sarà nel pieno dell’agibilità.

ASPETTANDO GODOT. Come nella celebre opera teatrale di Samuel Beckett, sarà interessante vedere quale posizione assumeranno, a Palazzo Chigi, i ministri meridionali Gennaro Sangiuliano, Matteo Piantedosi, Raffaele Fitto, Alfredo Mantovano, Marina Calderone e Nello Musumeci. Baratto fra Autonomia e Ponte?