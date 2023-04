L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale al Seatrade di Fort Lauderdale

L’offerta turistica dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale torna protagonista del principale appuntamento fieristico del mercato crocieristico mondiale. Finalmente dopo tre anni, a causa dello stop forzato dovuto alla pandemia, tutto il mondo delle crociere è tornato in Florida per promuovere, conoscere e rilanciare l’intero comparto delle crociere che anche dopo la pandemia risulta essere in ottima salute.

L’AdSP del Mar Tirreno Centrale come sempre ha un suo spazio espositivo all’interno dello stand di Assoporti – Cruise Italy – formula di promozione territoriale ormai collaudata che presenta le Autorità di Sistema, valorizzando non solo le bellezze dei territori del nostro Paese ma l’unità e la specificità dei singoli porti, delle città e delle Regioni.

Secondo quanto confermato dall’agenzia marittima Cemar Agency Networwk il traffico dei crocieristi nei Porti italiani per il 2023 sarà di quasi 13 milioni di passeggeri con un incremento del più 37%, dato che inevitabilmente avrà un riverbero anche sui porti del sistema campano.

Civitavecchia avrà il primato in Italia con 2,8 milioni di passeggeri, a seguire a pari merito ci saranno invece Genova e Napoli con 1,4 milioni di crocieristi e su scala regionale sono previsti approdi per 510 navi con 1,6 milioni di passeggeri che approderanno nei nostri scali di Napoli e Salerno.

Numerosi gli incontri di lavoro tenutisi tra i principali esponenti delle compagnie da crociera, dei i vari operatori del settore con Autorità istituzionali, cruise operators ed i rappresentanti dei nostri terminal: “Salerno Cruise Terminal” ed il “Terminal Napoli” tra cui la Nowergian Cruise Line, Royal Caribbean, Crystal Cruise, Costa Crociere e la MSC che ha annunciato l’arrivo della sua nuova nave ammiraglia “World Europa” che dal 17 aprile approderà tutti i lunedì alla Stazione Marittima di Napoli e dal 5 maggio invece farà scalo per la prima volta nel Porto di Salerno, “Viva”, la nuova nave NCL varata nel 2023. Sempre a Salerno, la nave Costa Toscana ritornerà attraccando per la prima volta alla Stazione Marittima di Zaha Hadid.

Un sistema in crescita, insomma, quello della portualità campana, che si propone l’obiettivo di integrare e proporre un’offerta turistica a 360 gradi, per costruire pacchetti “personalizzati” a seconda delle compagnie crocieristiche da ospitare. A tal fine, l’AdSP opera in stretta sinergia con gli Assessorati al Turismo dei Comuni e della Regione Campania e con i terminalisti, per valorizzare il territorio e le città come destinazione turistica di eccellenza, ricca di bellezze paesaggistiche, storia e tradizioni.