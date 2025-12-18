“Lava”, ecco il primo atlante letterario 4.0 per mappare terremoti ed eruzioni

Arriva LAVA, Literary Atlas of Volcanic and seismic Activities, la prima piattaforma digitale che permette di esplorare secoli di narrazioni dedicate ai terremoti e alle eruzioni attraverso mappe interattive e percorsi tematici. Un vero atlante letterario del pianeta che trema, costruito grazie alla convergenza tra studi geologici e ricerca umanistica. Il progetto, che rende accessibile al grande pubblico un patrimonio narrativo spesso relegato agli specialisti, propone un’esperienza immersiva: chi lo consulta può vedere come i grandi disastri naturali siano stati raccontati in epoche diverse, in culture lontane, in forme che uniscono memoria, emozione e osservazione del mondo naturale. LAVA sarà lanciato al pubblico per la prima volta ufficialmente durante il convegno internazionale ‘Il risveglio di Encelado. Un’indagine transdisciplinare sul rischio e il disastro geologico’, in programma all’Università di Pisa fino a domanil 19 dicembre nell’ambito del progetto PRISMA (Pondering Risk and Imagining Resilience). Coordinato dalla professoressa Biancamaria Rizzardi dell’Università di Pisa e finanziato dal bando PNRR Return per la ricerca su terremoti ed eruzioni, il progetto indaga come le società costruiscono narrazioni dei disastri e come queste influenzino la percezione del rischio e le forme di resilienza.

L’atlante interattivo LAVA è il cuore del progetto: uno spazio visivo e relazionale che traduce in forma digitale il percorso di ricerca. In questo contesto, le opere letterarie non sono semplici testimonianze, ma diventano laboratori di emozione e pensiero, luoghi in cui individui e comunità elaborano la paura, la perdita e i processi di ricostruzione. Ogni nodo dell’atlante mette in relazione eventi reali come terremoti, eruzioni e luoghi del disastro con simboli e metafore culturali, conseguenze storiche e sociali e i diversi linguaggi filosofici e poetici che raccontano il rischio, il trauma e la rinascita. Ne emerge un ecosistema narrativo che rende accessibile e condivisibile la complessità delle risposte umane ai fenomeni estremi. Il portale sarà presentato nella versione definitiva a Pisa oggi pomeriggio, 18 dicembre alle ore 15.15 nell’auditorium di Palazzo Blu e da quel momento sarà navigabile in rete. Il convegno, che riunisce scienziati, scrittori e artisti, offrirà tre lezioni magistrali, incontri letterari e una lezione-spettacolo, oltre a sei sessioni tematiche dedicate alle grandi metafore della catastrofe – Gaia, Prometeo, Mnemosyne, Tifone, atlante, Efesto ed Encelado – e ai modi in cui si intrecciano scienza, cultura e immaginario. David Alexander (Londra) esplorerà le iconografie del disastro nella storia dell’arte occidentale, Frank Westerman (Paesi Bassi) ricostruirà le storie nate intorno alla tragedia del lago Nyos in Camerun, mentre Isak Winkel Holm (Copenaghen) analizzerà il “noir profetico” nell’opera di Kierkegaard alla luce della crisi climatica contemporanea.