Lavanda dei piedi, l’arcivescovo di Napoli al campo rom di Scampia

Per la liturgia della lavanda dei piedi che si tiene il giovedì santo l’arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia, sarà sarà nel campo rom a Scampia mentre la processione del venerdì santo si svolgerà lungo le strade del quartiere periferico di Ponticelli. E saranno soprattutto i giovani ad accompagnare il vescovo di Napoli. Alla Via Crucis, a Ponticelli, come si apprende dalla Curia, sarà presente anche Enzo Abitabile. Nella giornata di ieri mons. Battaglia è visita al carcere di Secondigliano e all’ospedale pediatrico ‘Pausilipon’ Nel carcere, ieri don Mimmo è stato accolto dalla dott. Giulia Russo, direttrice del penitenziario, e dal Commissario capo della Polizia Penitenziaria Ciro Cozzolino, dai generosi volontari coordinati da don Giovanni Russo e, nella speciale occasione, da don Raffaele Grimaldi, ispettore generale dei cappellani delle carceri italiane. Oggi l’arcivescovo ha voluto che la processione della domenica delle Palme iniziasse proprio dal quartiere di Forcella.