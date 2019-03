L’avanguardia di Sisal sul mercato cashless

Leader in Italia nel settore dei pagamenti è senza dubbio il Gruppo Sisal, storica azienda italiana leader nell’intrattenimento e nei servizi di pagamento. SisalPay, il brand dei servizi di pagamento del Gruppo, con i propri punti vendita connessi online, i sistemi e le sue digital properties, si pone come enabler e facilitatore privilegiato per i pagamenti, semplificando da sempre la vita degli italiani

Sono infatti ben 40mila i punti vendita Sisal sul territorio nazionale, forniti di numerosi servizi digitali per soddisfare le esigenze dei consumatori: da Nord a Sud, in ogni città d’Italia, in bar, tabacchi o edicole, è possibile ritrovare un punto dove poter svolgere un’operazione di ricarica o pagamento in pochi minuti semplicemente utilizzando il circuito SisalPay.

Emilio Petrone: “Puntare in modo deciso sui pagamenti innovativi!”

Che il sistema cashless studiato da Sisal potesse diventare in breve tempo un successo non era, però, per nulla una certezza. Tutt’altro.

È Emilio Petrone, CEO di Sisal da oltre 10 anni, a decidere di puntare in maniera decisa sui pagamenti digitali, accettando la scommessa di un mercato in forte evoluzione.

In un’interessante intervista rilasciata al magazine Forbes è lo stesso AD di Sisal a spiegare il grande successo dei nuovi metodi di pagamento.

In tutti questi anni di attività, sottolinea Petrone alla rivista Forbes, Sisal ha avuto la forza e la volontà di cambiare la propria pelle, riuscendo a diversificare l’offerta e a triplicare il proprio fatturato.

Sisal è oggi una delle aziende italiane leader in entrambi i mercati in cui opera. Il Gruppo, nato più di settant’anni fa con la schedina del Totocalcio, ha superato indenne le flessioni economiche che hanno toccato il nostro Paese.

Il merito è anche della lungimiranza del proprio management che ha saputo assecondare le occasioni proposte dal mercato, anticipandone i tempi. Ed è proprio Sisal, infatti, ad aver diversificato il proprio business entrando nel mondo dei pagamenti, riuscendo ad ottenere così innumerevoli successi nel tempo.

La ricevitoria, la schedina, il SuperEnalotto raccontano un’Italia che sogna e oggi il sogno passa soprattutto attraverso le diverse tecnologie digitali. Intercettare i bisogni dei consumatori, infatti, cambiare l’offerta e ampliarla costantemente per soddisfare i propri consumatori è una delle strategie usate dal Ceo Petrone in questi ultimi anni.

Uno dei valori fondanti del Gruppo è quella di innovare per tradizione, dando vita a prodotti sempre nuovi in grado di promuovere la cultura digitale nel nostro Paese.

Un esempio? La nuova app di Bill, l’app per i pagamenti digitali di SisalPay, che punta a diventare Il portafoglio del futuro. Un’applicazione semplice e ricaricabile che permette agli utenti di effettuare pagamenti, scambiare o inviare denaro con amici e parenti in pochi click direttamente dal proprio smartphone o tablet.