Lavoratori in nero nel cantiere dell’asilo: denunciato un imprenditore nel Casertano

Utilizzo di lavoratori in nero e rilevanti carenze in materia di sicurezza: sono i motivi che hanno portato i carabinieri di Castel Morrone, nel casertano, e quelli dell’ispettorato del lavoro a denunciare un imprenditore. Nei suoi confronti sono state erogate ammende e sanzioni amministrative per un totale di quasi 23mila euro ed è stata inoltre disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale. I controlli sono scattati nel cantiere dell’asilo nido comunale, all’esito dei quali i militari hanno riscontrato una serie di irregolarità: l’impiego di 3 lavoratori senza contratto, tra cui uno straniero privo di permesso di soggiorno, la mancata visita medica preventiva per altri cinque, l’assenza del piano operativo di sicurezza, la mancata formazione del personale. Dell’esito delle ispezioni sono state informate sia l’autorità amministrativa che quella giudiziaria competenti.