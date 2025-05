Lavoratori italiani sempre più disillusi: solo il 10% si sente bene al lavoro

Nel 2025, il panorama lavorativo italiano è segnato da un crescente malessere tra i dipendenti. Secondo l’Osservatorio HR Innovation Practice del Politecnico di Milano, solo il 17% dei lavoratori si dichiara pienamente coinvolto nel proprio lavoro, mentre appena il 10% afferma di sentirsi bene sia fisicamente, sia mentalmente che relazionalmente nell’ambiente lavorativo.

Questo scenario ha portato all’emergere del fenomeno denominato “Great Detachment”, caratterizzato da una crescente disconnessione emotiva dal lavoro. Molti lavoratori, pur desiderando un cambiamento, si sentono bloccati a causa dell’incertezza economica e dell’inflazione, rinunciando così a cercare nuove opportunità. Il 14% dei dipendenti rientra nella categoria dei “quiet quitter”, ovvero coloro che svolgono solo le mansioni strettamente necessarie senza un reale coinvolgimento emotivo.

Nonostante il 30% dei lavoratori esprima l’intenzione di cambiare impiego nei prossimi 18 mesi, solo il 52% di questi sta attivamente cercando nuove opportunità, in calo rispetto al 58% dell’anno precedente. Interessante notare che la percentuale di coloro che si sono pentiti dopo aver cambiato lavoro è scesa dal 56% al 20%, anche se la maggior parte continua a sentirsi insoddisfatta.

In questo contesto, le priorità dei lavoratori stanno cambiando. Oltre al benessere, che rimane fondamentale, si assiste a un ritorno di interesse verso criteri più tradizionali come la stabilità contrattuale, la retribuzione e i benefit, tra cui l’assistenza sanitaria e i buoni pasto.

Parallelamente, l’adozione dell’Intelligenza Artificiale (AI) nelle aziende italiane sta crescendo. Il 60% delle organizzazioni ha investito in AI per migliorare la produttività, ma l’85% dei lavoratori utilizza strumenti AI personali o gratuiti trovati online, spesso senza una guida strategica da parte delle direzioni HR. Chi utilizza l’AI al lavoro risparmia in media 30 minuti al giorno, tempo che viene impiegato per aumentare la produttività o per attività personali.

Mariano Corso, Responsabile Scientifico dell’Osservatorio HR Innovation Practice, sottolinea che “tra i lavoratori italiani si rileva una crescente frustrazione, attribuibile alla percezione di instabilità del mercato del lavoro, accentuata da conflitti e crisi globali e da retribuzioni spesso inadeguate al costo della vita”.

In un’epoca di grandi trasformazioni, tra ricambio generazionale e rivoluzione tecnologica, le aziende sono chiamate a tracciare una nuova rotta per le organizzazioni, puntando su nuove strategie e competenze per il futuro del lavoro.