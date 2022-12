Per lavori urgenti e indifferibili alle discenderie di San Clemente da parte della Regione Campania, sarà sospesa dalle ore 20 di domani, giovedì, fino alle ore 12 di dopodomani, venerdì, la fornitura idrica in alcuni comuni dell’area a nord di Napoli tra cui Afragola, Cardito e Casoria. In quest’ultimo comune, Casoria, per la sola giornata di venerdì 16 dicembre il sindaco Raffaele Bene ha comunicato attraverso i social “la chiusura delle scuole con apposita ordinanza”.