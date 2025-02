Lavori straordinari, stop ai treni Circum nel weekend

Lavori urgenti: stop alla circolazione dei treni della Circumvesuviana lungo una tratta. Ad annunciarlo è l’Ente Autonomo Volturno, che gestisce tra le altre le linee vesuviane, che in una nota fa sapere come “per consentire inderogabili lavori straordinari presso l’impianto di controllo del traffico centralizzato, dalle ore 15:30 di sabato 22 febbraio fino a tutto il 23 febbraio 2025, il servizio ferroviario sulla tratta San Giorgio-Volla-Baiano sarà sospeso”. L’ultimo treno da San Giorgio per Baiano che effettuerà servizio viaggiatori sabato 22 sarà quello programmato alle 14:06, mentre l’ultimo da Baiano per San Giorgio sarà quello delle ore 14:15. Il servizio ferroviario riprenderà regolarmente lunedì 24 febbraio.