Lavoro 2020: Bartolini (BRT) assume impiegati

L’azienda è alla ricerca di Diplomati e Laureati da inserire nelle filiali in tutta Italia

Con l’inizio del 2020 il gruppo Bartolini-BRT, corriere veloce e affidabile specializzato nella consegna di diverse tipologie di spedizioni e nella fornitura di servizi logistici di supporto alla distribuzione delle merci, assume diplomati e laureati da inserire presso le 180 filiali presenti su tutto il territorio nazionale. Le assunzioni riguardano soprattutto Impiegati Operativi, che dovranno svolgere tutte le mansioni di ufficio relative alla filiale tra le quali bollettazione, gestione cassa, gestione delle spedizioni e risolvere i problemi riguardanti le spedizioni, soddisfacendo le richieste telefoniche dei clienti; Supervisori Operativi, che dovranno supportare il responsabile del reparto in orario pomeridiano-serale nell’attività di gestione delle merci in partenza e nelle attività di coordinamento delle risorse del magazzino; Commerciali Interno/Esterno, i quali si occuperanno dell’attività di promozione dei servizi verso potenziali clienti, della vendita dei servizi di trasporto, di seguire le pratiche amministrativo/commerciali e di fornire ai clienti tutte le informazioni di carattere commerciale; Analisti Programmatori, i quali verranno inseriti nel gruppo di sviluppo dei sistemi informativi aziendali e dovranno curare la realizzazione di programmi e la manutenzione del software a supporto dei processi aziendali oltre a tante altre figure come Assistenti alla Clientela, Responsabili di Filiale etc. I requisiti richiesti ai candidati sono: dinamicità, motivazione, capacità di…

continua a leggere