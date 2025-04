Lavoro, 600 milioni per la sicurezza: ecco il nuovo bando ISI Inail

A partire dal 14 aprile e fino alle ore 18.00 del 30 maggio sarà possibile compilare e registrare le domande di partecipazione al Bando ISI 2024, attraverso il quale l’Inail stanzia 600 milioni di euro in incentivi a fondo perduto alle imprese che investono in progetti di prevenzione.

Sono ora disponibili online, sul sito dell’Istituto, due videotutorial che illustrano le novità dell’edizione 2024 e forniscono istruzioni pratiche per la corretta compilazione e registrazione della domanda.

L’avviso è volto in particolare ad incrementare la partecipazione delle micro e piccole imprese, per le quali è prevista la possibilità di anticipare il 70% delle somme concesse, e di quelle operanti in settori ad alto rischio. Tra le priorità anche il sostegno all’innovazione tecnologica e all’ammodernamento dei macchinari.

Per i progetti di adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, la percentuale di finanziamento può arrivare fino all’80%.

A cosa serve il bando ISI 2024

Il bando ha come obiettivo incentivare le imprese alla realizzazione di progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori, nonché incoraggiare le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli all’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per ridurre in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare l’efficienza e la sostenibilità complessiva e diminuire i livelli di rumorosità o il rischio infortunistico o quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.

Chi può partecipare

Possono partecipare all’Avviso pubblico le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura (CCIAA); gli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117/2017, come modificato dal decreto legislativo n. 105/2018, limitatamente all’Asse 1.1, tipologia di intervento d) per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di persone.

Progetti ammessi a finanziamento

Sono finanziabili progetti per la riduzione dei rischi tecnopatici, progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, progetti per la riduzione dei rischi infortunistici, progetti di bonifica da materiali contenenti amianto, progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività, progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli.

Le risorse

Le risorse finanziarie destinate ai finanziamenti sono ripartite per regione/provincia autonoma e per assi di finanziamento; il finanziamento concedibile è a fondo perduto con una percentuale che va dal 65 all’80 per cento delle risorse ritenute ammissibili.

L’ammontare del finanziamento è compreso tra un importo minimo di 5.000 euro e un importo massimo di 130.000 euro. Non è previsto limite minimo per le imprese con meno di cinquanta dipendenti richiedenti un finanziamento per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.

Come presentare domanda

La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, con successiva conferma attraverso l’apposita funzione, presente nella procedura per la compilazione della domanda on-line, di caricamento informatico della documentazione come specificato negli avvisi regionali/provinciali.

Sul sito www.inail.it – Accedi ai servizi on-line – le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consente, attraverso un percorso guidato, la compilazione e l’inoltro della domanda di finanziamento con le modalità indicate negli avvisi regionali/provinciali.

Procedura informatica

Dal 14 aprile fino alle ore 18.00 del 30 maggio 2025 è aperta la procedura informatica per la compilazione e registrazione delle domande ISI 2024; sarà dunque possibile compilare e registrare le domanda di partecipazione al Bando ISI 2024, tramite il quale l’Istituto mette a disposizione delle imprese che investono in prevenzione 600 milioni di euro di incentivi a fondo perduto.